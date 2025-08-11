為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    加速桃園老街溪防洪整治 水務局公告容積移轉計畫

    桃市府水務局公告「老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8）河川區域容積移轉實施計畫（大園都市計畫）」。（水務局提供）

    桃市府水務局公告「老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8）河川區域容積移轉實施計畫（大園都市計畫）」。（水務局提供）

    2025/08/11 10:18

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕隨著都市快速發展，加上氣候變遷導致降雨型態變化，造成老街溪流域承災風險提高，為加速防洪整治並減輕政府用地取得財務負擔，桃市府水務局表示，本月4日已依水利法第82條與都市計畫容積移轉實施辦法，公告「老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8）河川區域容積移轉實施計畫（大園都市計畫）」。

    水務局說明，計畫實施範圍自老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8），全長約1.40公里，涵蓋大園段、北園段、中園段、西園段、南園段及國際段等6個地段，總面積約6.80公頃，計畫公告後，位於河川區域且受限制使用的私有土地，可選擇將容積移轉至大園都市計畫範圍內其他可建築用地，除有效保障地主權益，亦可減少市府負擔協議價購或徵收土地的費用。

    水務局表示，有意願辦理河川區域容積移轉的民眾，可至桃市府水務局官網「便民服務」下方「容積移轉專區」，或掃描QR碼連結至網站，查詢已公告的河川區域容積移轉實施計畫範圍等相關資料。

    桃市府水務局公告「老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8）河川區域容積移轉實施計畫（大園都市計畫）」。（水務局提供）

    桃市府水務局公告「老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8）河川區域容積移轉實施計畫（大園都市計畫）」。（水務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播