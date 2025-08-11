加速桃園老街溪防洪整治 水務局公告容積移轉計畫

桃市府水務局公告「老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8）河川區域容積移轉實施計畫（大園都市計畫）」。（水務局提供）

2025/08/11 10:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕隨著都市快速發展，加上氣候變遷導致降雨型態變化，造成老街溪流域承災風險提高，為加速防洪整治並減輕政府用地取得財務負擔，桃市府水務局表示，本月4日已依水利法第82條與都市計畫容積移轉實施辦法，公告「老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8）河川區域容積移轉實施計畫（大園都市計畫）」。

水務局說明，計畫實施範圍自老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8），全長約1.40公里，涵蓋大園段、北園段、中園段、西園段、南園段及國際段等6個地段，總面積約6.80公頃，計畫公告後，位於河川區域且受限制使用的私有土地，可選擇將容積移轉至大園都市計畫範圍內其他可建築用地，除有效保障地主權益，亦可減少市府負擔協議價購或徵收土地的費用。

請繼續往下閱讀...

水務局表示，有意願辦理河川區域容積移轉的民眾，可至桃市府水務局官網「便民服務」下方「容積移轉專區」，或掃描QR碼連結至網站，查詢已公告的河川區域容積移轉實施計畫範圍等相關資料。

桃市府水務局公告「老街溪大園區心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8）河川區域容積移轉實施計畫（大園都市計畫）」。（水務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法