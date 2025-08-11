台日大學師生合作手作步道 修復台版「侏羅紀公園」魚池澀水森林步道

台日大學師生，共同參與南投魚池澀水森林步道的手作步道活動。（林保署南投分署提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣魚池鄉澀水森林步道，長滿蕨類及筆筒樹等植物，充滿原始自然之美，被喻為台版「侏羅紀公園」，林業及自然保育署南投分署為推動生態保育與永續山林理念，邀請日本的龍谷大學及台中科技大學師生，以低破壞的手作方式，參與澀水森林步道的手作步道活動，透過實作體驗與國際交流，深化對步道營造與自然共生的觀念。

林業及自然保育署南投分署表示，澀水森林步道為大雁休閒農業區近年推廣的生態體驗亮點，沿線林相豐富、生態多樣，是進行自然步道解說教育與保育的理想場域。此次活動邀請台灣千里步道協會前來指導，台日大學師生共同參與，展現跨國及跨校合作能量，打造別具意義的台日交流與環境實作行動。

活動中除了步道整修，也納入環境教育導覽，讓參與者了解台灣山林的生態特色與保育重要性，透過多方經驗分享與技術交流，參與者們共同以無動力、低破壞的工法，親手修復及強化步道結構，使步道更為友善安全，也兼顧水土保持與自然景觀。

南投分署指出，手作步道是一項強調「與自然共工」的行動，藉由人工簡易工法減少對環境的干擾，同時提升在地居民及國際夥伴對自然資源永續利用的認同與參與，未來將持續與民間單位合作，擴大推動友善步道建置與國際交流。

手作步道藉由人工簡易工法整修步道，減少破壞生態。（林保署南投分署提供）

南投縣魚池鄉澀水森林步道，長滿蕨類等植物，素有南投版侏羅紀公園之稱。（資料照）

南投縣魚池鄉澀水森林步道的水上瀑布。（資料照）

