    英仙座流星雨12日極大期 還有金星「合」木星

    英仙座流星雨將於8月12日達到最大。（台北市立天文館提供）

    英仙座流星雨將於8月12日達到最大。（台北市立天文館提供）

    2025/08/11 09:54

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市立天文科學教育館今（11）天指出，年度三大流星雨之一的英仙座流星雨將於本（8）月12日前後達到極大期，預測每小時天頂流星數（ZHR）最高可達100顆，在實際觀測條件下，每小時仍有機會看見約60顆流星劃破夜空。天文館將於當晚8時起，在官方YouTube頻道進行流星雨實況直播，並搭配現場實拍影像與專業解說。

    天文館指出，英仙座流星雨是夏夜最受矚目的天文盛事，12日前後將達到極大期，雖然虧凸月明亮的月光將減少可見流星數量，但只要選擇光害較少、視野遼闊的地點，背向月光方向仰望，仍有機會捕捉到令人驚嘆的明亮火流星。

    天文館表示，英仙座流星雨的特色是速度極快，接近每秒60公里，而且出現亮度驚人的火流星機率高，是最適合觀賞與拍攝的流星雨之一。輻射點約在晚間8時30分自東北方地平線升起，約45分鐘後即進入活躍期，持續到隔日天亮前，整晚都是觀賞的好時段。

    除了壯觀的英仙座流星雨，12日15時44分，-4等的金星與-1.9等的木星將達到「合」的位置，兩顆天上最亮的星星相距不到1度，是今年最相近的一天。由於「合」的當下在白晝無法直接觀賞，可在12與13日凌晨3時30分之後，向東北東方低空眺望，即可看見金星與木星相互輝映的身影。

    12、13凌晨適合觀賞金星「合」木星，左上為木星、右下為金星。（台北市立天文館提供）

    12、13凌晨適合觀賞金星「合」木星，左上為木星、右下為金星。（台北市立天文館提供）

