颱風接連來襲 馬公嵵裡沙灘掏空2公尺深、潮間帶倒退50公尺

嵵裡沙灘接連受到颱風來襲，潮間帶退後50公尺。（黃長榮提供）

2025/08/11 09:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕楊柳颱風逼近，澎湖已接連受到丹娜絲、薇帕2個颱風侵襲，唯一的海水浴場嵵裡沙灘出現劇烈變化，藝術家黃長榮住家就在嵵裡沙灘旁，每天都觀察記錄沙灘美景，驚訝發現沙灘掏空至少2公尺深度、潮間帶倒退至少50公尺。

黃長榮表示，在這裡生長從沒看到這樣的景象，極端氣候影響，丹娜絲、薇帕2個颱風接連來襲，帶來強風巨浪，掏空沙灘，讓沙灘環境改變之大，沙灘掏空至少2公尺深度、潮間帶倒退至少50公尺，由於嵵裡沙灘不僅是澎湖夏季戲水沙灘，也是澎湖本島少數綠蠵龜登島產量地點，擔憂環境生態惡化。

當地陳姓居民表示，依小時候的觀察，沙子冬天應該就會補回來了，但防波堤了水泥肉粽後，好像就很少看到這種現象；比較擔心的是海平面上升問題，滿潮時越來越靠近陸地。

嵵裡沙灘綿延1公里餘，並有風積砂丘景觀，海域平緩、海水湛藍，是澎湖本島天然條件最優的海濱浴場，走在由珊瑚和貝殼遺骸構成的海灘上或享受日光浴，或戲水弄潮，或露營野炊，是偷得浮生半日閒的最適場所。

澎湖本島少數綠蠵龜登岸產卵地點，就在嵵裡沙灘。（黃長榮提供）

