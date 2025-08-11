為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風接連來襲 馬公嵵裡沙灘掏空2公尺深、潮間帶倒退50公尺

    嵵裡沙灘接連受到颱風來襲，潮間帶退後50公尺。（黃長榮提供）

    嵵裡沙灘接連受到颱風來襲，潮間帶退後50公尺。（黃長榮提供）

    2025/08/11 09:50

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕楊柳颱風逼近，澎湖已接連受到丹娜絲、薇帕2個颱風侵襲，唯一的海水浴場嵵裡沙灘出現劇烈變化，藝術家黃長榮住家就在嵵裡沙灘旁，每天都觀察記錄沙灘美景，驚訝發現沙灘掏空至少2公尺深度、潮間帶倒退至少50公尺。

    黃長榮表示，在這裡生長從沒看到這樣的景象，極端氣候影響，丹娜絲、薇帕2個颱風接連來襲，帶來強風巨浪，掏空沙灘，讓沙灘環境改變之大，沙灘掏空至少2公尺深度、潮間帶倒退至少50公尺，由於嵵裡沙灘不僅是澎湖夏季戲水沙灘，也是澎湖本島少數綠蠵龜登島產量地點，擔憂環境生態惡化。

    當地陳姓居民表示，依小時候的觀察，沙子冬天應該就會補回來了，但防波堤了水泥肉粽後，好像就很少看到這種現象；比較擔心的是海平面上升問題，滿潮時越來越靠近陸地。

    嵵裡沙灘綿延1公里餘，並有風積砂丘景觀，海域平緩、海水湛藍，是澎湖本島天然條件最優的海濱浴場，走在由珊瑚和貝殼遺骸構成的海灘上或享受日光浴，或戲水弄潮，或露營野炊，是偷得浮生半日閒的最適場所。

    澎湖本島少數綠蠵龜登岸產卵地點，就在嵵裡沙灘。（黃長榮提供）

    澎湖本島少數綠蠵龜登岸產卵地點，就在嵵裡沙灘。（黃長榮提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播