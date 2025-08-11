為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗縣僑成國小廣播設備老舊還靠「手搖鈴」 鍾東錦允補助配合款

    苗栗縣三義鄉僑成國小，廣播設備老舊，上下課還靠「手搖鈴」通報。（圖由沈發惠國會辦公室提供）

    苗栗縣三義鄉僑成國小，廣播設備老舊，上下課還靠「手搖鈴」通報。（圖由沈發惠國會辦公室提供）

    2025/08/11 09:50

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉僑成國小目前的校園廣播系統建置迄今已逾20 年線路老化、設備老舊故障以致無法使用，上下課需靠「手搖鈴」，連地震速報廣播也無法使用，影響教學品質與師生安全；經民進黨縣議員羅貴星透過立委沈發惠向中央爭取232萬汰換，教育部依規定補助上限為100萬元，不足的132萬部分縣長鍾東錦允諾籌措支應。

    羅貴星表示，三義鄉僑成國小全校有12班，學生251人，是一間小而美的學校，惟校園廣播系統建置已逾20年，線路老化，已無法使用，上下課期間須靠手搖鈴通知，一旦發生地震等重大事件，恐無法及時通報師生，安全堪慮。

    羅貴星在苗縣議會臨時會質詢指出，經透過立委沈發惠向中央爭取232萬汰換，教育部依規定補助上限為100萬元，經多方協調，國教署已同意於9月份優先撥補，但不足的132萬部分需由苗縣府配合款支應。

    鍾東錦回應說，廣播系統故障攸關校園安全，132萬元配合款部分，苗縣府於9月籌措支應，盡速更新僑成國小廣播設備。

    苗栗縣三義鄉僑成國小，廣播設備老舊；民進黨苗栗縣議員羅貴星在縣議會臨時中要求苗栗縣政府協助支應更新廣播設備配合款。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣三義鄉僑成國小，廣播設備老舊；民進黨苗栗縣議員羅貴星在縣議會臨時中要求苗栗縣政府協助支應更新廣播設備配合款。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣三義鄉僑成國小，廣播設備老舊；苗栗縣長鍾東錦允諾支應更新廣播設備配合款。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣三義鄉僑成國小，廣播設備老舊；苗栗縣長鍾東錦允諾支應更新廣播設備配合款。（記者張勳騰攝）

