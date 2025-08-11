超級幸運！看完阿里山日出後 轉個頭接續欣賞月落雲海

機會難得的阿里山日出時的月落雲海。（圖由黃源明提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕觀賞日出後，轉個頭等23分鐘就能看到月落雲海，這個超令人驚艷的畫面就出現在8月10日，「阿里山達人」黃源明在其臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」分享其拍攝的阿里山日出時的月落雲海，夢幻般美景令人神往。

黃源明指出，這是2025年8月10日的日出月落雲海，日出約早上5時45分，月落約6時08分。也就是說8月10這天的清晨，先面向東方看到日出，然後再轉過頭面向西方，月亮正準備落入雲海之中。

黃源明表示，這樣的畫面通常每個月只有一次的機會，可以上網查詢月落時間，如果月落剛好在日出前後，就有機會在阿里山同時看到日出和月落，運氣好的話，就像8月10日這天，加碼再送上雲海，那就更加難得了。

黃源明說，日出時的月落雲海1個月大多只有1次的機會，還要老天賞臉，這次真的很幸運，因為難得，就先分享月落雲海的畫面，日出雲海的版本就先跳過了。

