為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超級幸運！看完阿里山日出後 轉個頭接續欣賞月落雲海

    機會難得的阿里山日出時的月落雲海。（圖由黃源明提供）

    機會難得的阿里山日出時的月落雲海。（圖由黃源明提供）

    2025/08/11 09:44

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕觀賞日出後，轉個頭等23分鐘就能看到月落雲海，這個超令人驚艷的畫面就出現在8月10日，「阿里山達人」黃源明在其臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」分享其拍攝的阿里山日出時的月落雲海，夢幻般美景令人神往。

    黃源明指出，這是2025年8月10日的日出月落雲海，日出約早上5時45分，月落約6時08分。也就是說8月10這天的清晨，先面向東方看到日出，然後再轉過頭面向西方，月亮正準備落入雲海之中。

    黃源明表示，這樣的畫面通常每個月只有一次的機會，可以上網查詢月落時間，如果月落剛好在日出前後，就有機會在阿里山同時看到日出和月落，運氣好的話，就像8月10日這天，加碼再送上雲海，那就更加難得了。

    黃源明說，日出時的月落雲海1個月大多只有1次的機會，還要老天賞臉，這次真的很幸運，因為難得，就先分享月落雲海的畫面，日出雲海的版本就先跳過了。

    阿里山日出時的月落雲海，夢幻度破表。（圖由黃源明提供）

    阿里山日出時的月落雲海，夢幻度破表。（圖由黃源明提供）

    阿里山日出時令人驚艷的月落雲海。（圖由黃源明提供）

    阿里山日出時令人驚艷的月落雲海。（圖由黃源明提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播