宜縣南澳碧候溫泉仍封閉 要開放恐等明年中

南澳鄉碧候溫泉因去年颱風損壞，園區修復仍封閉中。（資料照）

2025/08/11 09:29

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉由縣政府代管營運3年，已在今年7月到期，縣府決定歸還南澳鄉公所經營管理；不過，公所提出今年未編列維護管理經費、經營管理方式待協商、園區仍封閉等因素，請延後到年底再歸還；縣府討論後同意，且園區連外道路還在修復，要開放恐怕要等到明年中。

去年康芮、凱米颱風，造成碧候溫泉園區遭破壞，連外道路交通中斷，迄今尚在修復。縣府工旅處表示，園區復建工程10月可以完工。但縣府農業處表示，去年颱風造成路基淘空已緊急回填，目前小客車可以通行，但大客車不建議行駛，縣府辦理變更設計，將加強護岸工程與路面修繕，明年中才能完工。

請繼續往下閱讀...

「碧候溫泉」地處偏遠，以2023年為例，遊客人數僅4萬5200人次，收入約136萬元，但人事費、環境與設施維護、水電與溫泉費等支出達732萬元，結餘後短絀596萬元，須由公務預算編列支應。

「碧候溫泉」當初是南澳鄉公所向中央爭取經費，經宜蘭縣政府、南澳鄉公所配合工程款，共斥資8300萬元建置，宜蘭縣政府在2022年決議由先代為營運管理維護3年。

縣府表示，代管期限到今年7月18日屆滿，決定歸還給南澳鄉公所負責營運維管，為因應歸還移交後，園區能順利銜接，去年已知南澳鄉公所編列明年接管後的營運管理維護預算，以免影響後續的營運。

不過，南澳鄉公所今年6月在協調會議提出，公所今年度未編列維護管理經費、且經營管理方式仍待與部落協商、園區內復建工程尚未完工等因素，請縣府延後至年底再歸還；縣府討論後，在7月底發函南澳公所表示同意。

但碧候溫泉還在封閉中，縣府工旅處認為，目前小客車通行，對於不熟悉路況的遊客仍有安全疑慮，且去年颱風災後，南澳公所、農業處、及工旅處都建議，為確保遊客安全，連外道路未復建完成前，碧候溫泉不對外開放。

南澳鄉碧候溫泉縣政府代管營運3年，希望歸還南澳公所經營。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法