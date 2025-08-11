台中可望開第3家好市多！市議員陳廷秀透露「這裡」可能性高

市議員陳廷秀（右三）與經發局長張峯源（右二）與台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方高層開會。（陳廷秀提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第3家好市多究竟設在何處？很多人都相當好奇，無黨籍議員陳廷秀今（11）日透露，上週中市府經發局、台中港務分公司、Costco好市多台灣土地開發部等，三方高層代表一起在中市府內開會討論，進行好市多台中第3家店插旗在台中港區的可行性簡報及交流，最快9月Costco總部會報後，好市多公司將有「好消息」正式宣布。

陳廷秀表示，好市多在台灣、尤其在台中超受歡迎，除了南屯店曾榮登全球Costco「店王」寶座，目前台中第2家分店也名列全球900多家分店前10名營業額排行榜中，也吸引彰化縣、南投縣等地消費者前來。

他指出，好市多已多次向市府詢問土地資源，積極尋找適合的地點設置第3家店，其中包括海線地區等，尤其看好台中港區近年來招商成果與當地人口的成長潛力優勢。

陳廷秀指出，會中台中港務分公司提供梧棲與清水區交界的港務專區3塊土地供好市多參考，期盼代表該公司招商誠意，將好市多台中第3間分店留在台中港港埠專區內，經發局局長張峯源在會中表示樂觀其成。

他表示，當天會議，好市多代表透露Costco亞太區總監最快今年9月將率領團隊前往美國總公司，會報新設店整體評估報告，再經Costco總公司整體謹慎評估包含當地出入人口量、人平均所得等。

陳廷秀表示，希望市府也能力促好市多新店進駐台中港區，藉此帶動台中港區的發展與繁榮，走出港區長年來「有港無市」的悲情。

