    為果農找通路、替餐廳跑產地 高雄公司打造水果供應鏈新模式

    「鮮果多」採用I.Q.F.急速冷凍技術，封存水果風味與營養。（青年局提供）

    2025/08/11 09:31

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕靠著為果農找通路、替餐廳跑產地，高雄在地青創品牌「鮮果多公司」打造「從產地到餐桌」一條龍供應平台，與逾100位果農合作，串聯超過800處產地，服務超過1千家餐飲業者，累積果汁飲品銷售量突破1千萬杯。

    「鮮果多」新廠區位於岡山，創辦人黃崇閔出身農家，體會農民「看天吃飯」的無奈，尤其優良的台灣水果常因產銷失衡，導致農民心血付諸東流。因此決心創業投身冷凍水果鮮果包領域，希望串聯產地與通路為農民解決困境，同時提供餐飲業及消費者穩定、優質的新鮮水果。

    黃崇閔強調，「鮮果多」主打I.Q.F急速冷凍技術，可在短時間封存水果風味與營養，有效突破生鮮保存的限制。從工廠出貨到合作通路鋪貨，每一步皆透過數據分析與系統串接，確保品質一致，將本土新鮮水果推向市場與餐桌，讓消費者品嚐原果風味。

    但創業初期，「鮮果多」也曾面臨水果熟成不一、品質不穩等挑戰，為克服瓶頸，團隊調整營運模式跳脫前線零售，轉向聚焦產地整合與供應鏈建構，目前「鮮果多」已與逾100位果農合作，串聯超過800處產地，服務超過1千家餐飲業者，累積果汁飲品銷售量突破1千萬杯，成為領先的產銷平台。

    高雄市青年局長林楷軒近日參觀「鮮果多」廠房設施與產線流程，他指出，該公司透過青年局「創業補助」、「雄挺利利息補貼」及品牌輔導資源，成功建立橫跨農產、生技與餐飲的產銷模式，展現青年創業結合農業科技轉型的創新實力。

    高市青年局長林楷軒（左）拆封「鮮果多」冷凍包，輕鬆製作鮮果汁，右為「鮮果多」創辦人黃崇閔。（青年局提供）

    熱門推播