「愚公」在芎林！ 吳杰峯守護森林尋找志工對抗褐根病

自然谷谷主吳杰峯儘管知道自己猶如螳臂擋車，但依舊積極號召志工們投入森林褐根病的防治工作。（記者黃美珠攝）

2025/08/11 09:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉「自然谷環境保護公益信託基地」谷主吳杰峯，最近半年多在缺少奧援（正確台灣用法應為支援或援助），甚至公部門都還沒意識到危機下，自己花錢、花體力、耗時間，尋找志工一起對抗低海拔森林的褐根病，超前部署防範褐根病未來可能席捲台灣山林、動搖國土安全，螳臂擋車般地守護著國家森林資源，被視為另一種「愚公」。

吳杰峯直言，很多人聽到要替樹治病，脫口而出的多半是：這樹很珍貴嗎？地點很市區、會危及人命嗎？當答案都是否定時，人們看他的眼光就會隱隱流露出「那你那麼『釘金』幹嘛？」、「錢多到沒處花？」

然而他提醒，無聲的樹木是生活中不可缺的一角。在都市，它們提供遮蔭、幫人紓壓，還吸收固定了大氣中的二氧化碳，排出新鮮氧氣，是很多都市生物的住所，形成都市特殊的生態系。在山上，它則用強大的根系牢牢抓住土壤涵養水資源、調節氣候，還讓國土免於流失致災。

而褐根病菌入侵樹木根部，影響吸收和輸送養分，最終會因支撐力下降而無預警倒塌，毀損房宅或車輛、妨害交通，嚴重甚至就重演逢甲大學碩一生慘死的悲劇。

吳杰峯說，在2005年，有褐根病問題的校園屈指可數，但到了2025年卻逆轉為：沒有褐根病的校園屈指可數；公園、綠地、人行道也同病相憐。可怕的是，政府防治褐根病的視角迄今都還只放在校園、公園、行道樹上，且被預算綁架。對於傳染力和對國土殺傷力更強的山林褐根病卻仍處於鴕鳥心態，他擔心再不及早因應就來不及了。

自然谷谷主之一的吳杰峯，從竹科工程師斜槓改做起農夫，積極守護低海拔森林，被視為另類的「愚公」。（記者黃美珠攝）

不管會不會是螳臂擋車，自然谷谷主吳杰峯仍積極投入森林褐根病的防治，且希望喚醒公部門一起努力。（記者黃美珠攝）

褐根病最近半年多正悄悄在自然谷所在的低海拔森林內肆虐。（記者黃美珠攝）

