台南新市區公所建物老舊腹地小 地方爭取移至白蓮霧公園

台南新市區公所建築老舊、空間不足、停車不便，地方爭取於白蓮霧生態公園新設區政中心。（記者劉婉君攝）

2025/08/11 09:13

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區公所建物老舊，牆面剝落、有漏水問題，且腹地狹小，停車不便，市議員陳碧玉爭取於台1線上的白蓮霧生態公園新設區政中心，新市區長張榮哲也希望可以提供民眾更好的洽公環境，相關地目變更約需1年的時間。

新市區公所位處新市區的市中心，建物已有41年歷史，牆面多處龜裂破損，室內空間不足且沒有電梯可提供無障礙服務，1樓沒有廁所，周邊停車也相當不方便，常常一位難求。

陳碧玉表示，白蓮霧生態公園面積廣達3.8公頃，已養地10年，目前為民眾運動休閒的場所，且該地市價一坪約為20萬元，總值22億8千萬元，應好好運用，可整體規劃為區政中心、道路及生態公園，土地變更作業經費約240萬元，日前在市議會質詢也獲市長黃偉哲支持，應允在明年卸任前完成地目變更。

張榮哲指出，新市區公所現有空間對民眾洽公不便，周邊的巷弄太小，原地重建難，也無法改善交通問題，而白蓮霧生態公園位於新市區的中心點，腹地廣大，可規劃多功能的區政中心，提供民眾比較好的洽公環境。當地進行白蓮霧復育中，將來民眾也可以好好欣賞欣復育的情形。

張榮哲說，白蓮霧公園地目變更約需1年的時間，後續新區政中心規劃、興建初步估計也要5、6年的時間，原地點可以繼續辦公，無縫接軌。

