為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南新市區公所建物老舊腹地小 地方爭取移至白蓮霧公園

    台南新市區公所建築老舊、空間不足、停車不便，地方爭取於白蓮霧生態公園新設區政中心。（記者劉婉君攝）

    台南新市區公所建築老舊、空間不足、停車不便，地方爭取於白蓮霧生態公園新設區政中心。（記者劉婉君攝）

    2025/08/11 09:13

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區公所建物老舊，牆面剝落、有漏水問題，且腹地狹小，停車不便，市議員陳碧玉爭取於台1線上的白蓮霧生態公園新設區政中心，新市區長張榮哲也希望可以提供民眾更好的洽公環境，相關地目變更約需1年的時間。

    新市區公所位處新市區的市中心，建物已有41年歷史，牆面多處龜裂破損，室內空間不足且沒有電梯可提供無障礙服務，1樓沒有廁所，周邊停車也相當不方便，常常一位難求。

    陳碧玉表示，白蓮霧生態公園面積廣達3.8公頃，已養地10年，目前為民眾運動休閒的場所，且該地市價一坪約為20萬元，總值22億8千萬元，應好好運用，可整體規劃為區政中心、道路及生態公園，土地變更作業經費約240萬元，日前在市議會質詢也獲市長黃偉哲支持，應允在明年卸任前完成地目變更。

    張榮哲指出，新市區公所現有空間對民眾洽公不便，周邊的巷弄太小，原地重建難，也無法改善交通問題，而白蓮霧生態公園位於新市區的中心點，腹地廣大，可規劃多功能的區政中心，提供民眾比較好的洽公環境。當地進行白蓮霧復育中，將來民眾也可以好好欣賞欣復育的情形。

    張榮哲說，白蓮霧公園地目變更約需1年的時間，後續新區政中心規劃、興建初步估計也要5、6年的時間，原地點可以繼續辦公，無縫接軌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播