台東縣成功鎮推藍色公路 10條微旅行路線還享旅遊補助

2025/08/11 09:03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣成功鎮公所為行銷推廣成功往返綠島的藍色公路航線，即日起至本月底規劃設計10條微旅行路線，提供遊客旅遊補助金1000元及2000元兩種方案，讓民眾遊東海岸及離島，多了富岡漁港之外的選擇。

成功鎮公所表示，去年開通成功往返綠島新航線，航程約75分鐘，民眾可從海上遠觀東部海岸美麗山景海景，航程還能巧遇成群結伴的海豚、飛魚，新航線搭起推動兩地的交通往返、觀光人潮與文化交流的橋樑，今年更特別規劃設計10條微旅行，串聯起兩地的知名旅遊景點、特色店家、體驗活動等推出半日遊、一日遊與二日遊，除了專屬台東縣民的優惠方案之外，更有包含在地接駁與住宿的多日遊方案，期盼能吸引鄰近縣市的遊客參加，並在即日起至本月底止，加值提供遊客旅遊補助金1000元、2000元兩個方案，平、假日皆可申請使用，民眾可搭配暑假出遊台東成功，以促進地方觀光收益及活絡經濟發展。

鎮公所表示，本年度藍色公路成功往返綠島航線之相關遊程是與普悠瑪旅行社合作，並結合線上與線下等行銷資源搶攻暑假熱潮之外，更透過遊客參與回饋，強化航線營運與套裝行程的接待服務品質，以提升航次載客量，成為東部旅遊的新興亮點。

