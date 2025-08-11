為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中二中凌晨跳電200住宿生疏散 今臨時停課

    台中二中凌晨跳電今公告臨時停課1天。（圖擷去自二中網頁）

    台中二中凌晨跳電今公告臨時停課1天。（圖擷去自二中網頁）

    2025/08/11 08:48

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中二中今凌晨跳電，200名住宿生被緊急安排到體育館休息，因至今早尚未能復電，校方基於安全全面檢修電力系統，今早6點多緊急公告今日暑輔及重修停課1天，但有部分學生因未及注意公告到學校後才發現今天不上課，引發怨言；校方指出，經巡檢疑有小動物造成跳電，今日檢修全校發電系統，明天上課情況會在下午視檢修情況另行公告。

    台中二中今天凌晨1點多傳跳電，因學校已開始暑輔，當時校內有200名住宿學生，學生傳第一時間有聽到巨大聲響，還有人誤以為有爆炸趕緊到戶外避難，有住宿生半夜通知家長，家長趕到學校接回學生，今早因尚未能復電，校方上午6點多緊急公告今日暑輔及重修停課1天。

    校長歐靜瑜指出，學校位於宿舍地下室的電力系統凌晨跳電，跳電後備用發電機啟動，因重新啟動發出巨響，恐讓部分住宿生誤解聲響來源，因備用發電機僅能供應基本的照明等，校方安排住宿學生到有獨力發電系統的體育館休息，經電力人員巡檢，認為疑有小動物造成跳電，因至上午尚未能恢復正常供電，基於安全考量，決定全面檢修電力系統，才停課1天。

    因有部分學生已到學校才發現今天停課又要折返回家引發怨言，歐靜瑜說，今早除在學校網頁緊急公告停課訊息外，也透過群組通知老師並轉告各班學生，可能有學生因已出門未及收到停課訊息，明天上課情況會在下午視電力檢修情況另行公告，也請學生留意公告訊息。

