    首頁　>　生活

    不用繞路了！高雄車站台鐵月台直通高捷「連通道」今開放

    高雄車站台鐵月台直通高捷的「連通道」，終於啟用了。（記者葛祐豪攝）

    高雄車站台鐵月台直通高捷的「連通道」，終於啟用了。（記者葛祐豪攝）

    2025/08/11 08:51

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站硬體設施逐漸完善，車站內台鐵月台直通高捷的「連通道」，今天（11日）清晨5點半正式啟用，閘門處並設立台鐵第三個售票處，旅客開心終於不用再繞路了，轉乘至少節省一半時間。

    台鐵高雄車站月台位於B2層，之前要轉搭高雄捷運，要先上到B1大廳廣場，再從廣場手扶梯走下位於B3的捷運車站，不僅動線曲折，會讓第一次轉乘的人經常找不到路，且依腳程不同，至少得花上4、5至8、9分鐘不等時間，才能走完這段「轉乘之路」。

    台鐵、捷運共構的地下化站體，2018年就已通車，台鐵月台也建置台鐵月台（B2）通往捷運站穿堂層（B3）的連通道，原本預計今年農曆年後啟用，但因消防安檢及驗收問題，拖了半年，直到今天清晨才正式啟用。

    記者一早實地觀察，大多數旅客都知道連通道今天正式開放，從台鐵要轉搭捷運的陳姓高中生說，連通道省去繞路的麻煩，之前他都要花4分多鐘，今天估計省了一半時間；另名上班族林小姐表示「等了半年多，終於開放了」，她也提到左營高鐵站有相同問題，高鐵、高捷不相通，希望趕快解決。

    但也有少數人不清楚連通道今天啟用，仍傻傻的繞路。劉姓退休族說，台鐵應加強宣導，他今天還是走老路，花了7、8分鐘。

    台鐵強調，在「連通道」繞出來的閘門處，設立高雄車站第三個售票處，今天同步啟用，方便旅客在此直接購票。

    連通道下來轉彎不到5公尺，台鐵設有閘門。（記者葛祐豪攝）

    連通道下來轉彎不到5公尺，台鐵設有閘門。（記者葛祐豪攝）

    台鐵在「連通道」繞出來的閘門處，設立高雄車站第三個售票處。（記者葛祐豪攝）

    台鐵在「連通道」繞出來的閘門處，設立高雄車站第三個售票處。（記者葛祐豪攝）

