蝦皮販售犬貓保健品誇大功效 新北動保處半年查獲5件違規累罰28萬

市售寵物食品及保健品不得宣稱療效。（圖由新北動保處提供）

2025/08/11 08:50

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處近日查獲，有業者透過蝦皮販售犬貓用免疫球蛋白保健食品，並以「提升免疫力」、「強化抵抗力」等字眼進行宣傳，廣告內容涉及不實、誇張或易生誤解，已違反相關規定，裁罰該業者3萬元，並命其限期改善；自今年1月至6月底為止，已查核件數148件中，就有5件出現違規案例，裁罰金額累計達28萬元。

動保處長楊淑方表示，該業者辯稱，因賣場及產品銷售不佳，才未及時更新廣告內容，誤用舊版「寵物食品用字參考表」，並無意違規。然而她說，該參考表早在2023年5月停止適用，現行「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」已於2024年7月上路。因此針對違規情節，動保處依《動保法》第29條第1項第9款裁罰3萬元，並命限期改善。

楊淑方說，不論個人、實體通路、電商平台、進口代理或製造業者，皆應熟悉法規並隨時關注農業部公告。農業部已公布「通常可使用詞句」供業者判斷，建議商品上架前先查閱網址（https://petfood.moa.gov.tw/Web/Law），自行審視標示與宣傳內容，以免因疏忽觸法。

楊淑方表示，依《動物用藥品管理法》第19之1條規定，非動物用藥品不得標示或宣傳具醫療效能，違者將處20萬至100萬元罰鍰；《動物保護法》第22之5條明定，寵物食品標示、廣告或宣傳不得含有不實、誇張或易生誤解內容，違者將處3萬至15萬元罰鍰。

楊淑方提醒，消費者選購寵物食品應提高警覺，勿輕信提升免疫力、改善腸胃、增強體質等誇大宣稱。若對產品標示有疑慮，可至「寵物食品申報網」查詢不合格產品專區，或諮詢專業獸醫師，確保毛寶貝的健康與安全。

寵物食品每個月例行性稽查。（圖由新北動保處提供）

寵物食品申報網不合格專區。（圖由新北動保處提供）

誇張或易生誤解表述內容判定基準。（圖由新北動保處提供）

