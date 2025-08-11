2025騎遊茂林輪轉山城10/25熱鬧登場 3條深度遊程邊騎邊玩

「2025騎遊茂林輪轉山城」自行車活動10月25日將熱鬧登場。（茂管處提供）

2025/08/11 08:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025騎遊茂林輪轉山城」自行車活動10月25日將熱鬧登場，除挑戰組，另規劃有3條好吃好玩、有專人導覽的深度遊程組，茂林國家風景區管理處廣邀全台自行車同好齊聚茂林，一起來追風、賞蝶、品味山城的自然風光與文化魅力。

茂管處表示，今年自行車活動分成3個組別，包含全程70公里的挑戰組、22公里的休閒組，以及3條遊程型的騎玩組，民眾可依自身騎乘經驗及興趣選擇適合路線，其中，3條騎玩組分別為全長46公里、可體驗六龜山茶清香，認識製茶職人生活的「羅漢茶香騎玩組」，全長38.6公里探訪屏東縣三地門鄉魯凱族神話藝術村的青葉部落，跟著族人DIY精美手作藝品的「185青葉部落藝騎玩組」；以及適合親子共遊、全長54公里的「185安坡部落童樂騎玩組」，在安坡部落體驗排灣族傳統童玩，寓教於樂，3條遊程皆安排領騎老師沿路導覽解說，並備有在地特色餐點，讓參與者邊騎邊玩，深度感受部落文化的魅力。

茂管處說明，活動起點設於十八羅漢山服務區，當日車友集合後將依各組別分別出發，其中，挑戰組將沿茂林風景區牌樓前進至射日英雄雕像折返，並轉往尾寮山登山口接屏185縣道，騎行至大路關主題樂園後返回，全程雖70公里，但坡度平緩，適合具長距離騎乘經驗的車友挑戰自我。

休閒組則從十八羅漢山服務區出發至茂林風景區牌樓折返，全程22公里，沿途可欣賞荖濃溪畔的水色山光，適合親友一同輕鬆體驗六龜山城的自然風光，活動當天沿途設置有補給站，並於十八羅漢山服務區規劃在地市集，民眾可憑消費抵用券品嚐在地美食、選購特色藝品，主辦單位並貼心提供自行車及電輔車租借服務，並設置左營高鐵站、旗山轉運站及美濃轉運站免費接駁專車，讓外縣市或較遠地區民眾也能輕鬆前往參加。

即日起至8月31日可至伊貝特報名網（https://www.bao-ming.com/eb/content/6656#31316）完成線上報名，凡年滿16-22歲青年朋友還能使用「青春動滋券」折抵報名費，凡完成報名者皆可獲得完騎獎牌、電子證書與價值100元的消費抵用券，另可從自行車水壺、快乾運動毛巾及環保材質紀念衫三項報名禮中選擇兩樣帶回家。

更多景點或旅遊活動資訊，可至茂管處官網 （https://www.maolin-nsa.gov.tw/）查詢，或關注茂管處臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」獲得最新活動資訊。

3條騎玩組遊程皆安排領騎老師沿路導覽解說，並備有在地特色餐點，讓參與者邊騎邊玩，深度感受部落文化的魅力。（茂管處提供）

