台南英仙座流星雨觀測 專家：彩色流星值得一看

2024年的英仙座流星雨。（周銀王提供）

2025/08/11 07:48

〔記者蔡文居／台南報導〕2025英仙座流星雨將於8月12日登場，今年極大值每小時約可看到100顆流星劃破天際。台南市天文協會將於8月12日晚間在七股觀海樓舉辦2025英仙座觀測活動。台南市天文協會榮譽理事長周銀王表示，今年受到月光的光害的影響，肉眼能看到流星的數量可能會比預期的少很多，但英仙座流星雨是彩色的，相當特別，還沒看過流星雨的民眾，每年一度的英仙座流星雨仍值得一看。

台南市天文協會2025英仙座觀測活動，於8月12日（二）的晚間9點到凌晨0點在七股觀海樓舉辦觀測活動，有意參加的民眾請自備椅子、躺椅或野餐墊，自備食物飲水，因為流星雨最佳觀測方式為躺著觀賞。另外，民眾最好自備頭燈、低亮度的手電筒、扇子、手持電扇等消暑用具，並注意防蚊。

請繼續往下閱讀...

周銀王表示，今年英仙座流星雨預估極大值將於13日凌晨3點左右出現，但13日當天是上班日，因此觀測活動只到12日凌晨結束。英仙座流星雨有一特色，其流星是彩色的，有機會看到綠色、藍色、紅色的流星。2024英仙座流星雨，他曾去台東南田拍攝流星雨，3小時約捕獲30餘顆，今年因8月12日為農曆19日，月光的光害還很大，流星的觀測數量可能會受到影響，大家要有心理準備。

另，觀測活動期間適逢楊柳颱風可能來襲，當天如果天氣狀況不穩定，遇雨則取消活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法