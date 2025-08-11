週三風雨最劇！楊柳暴風圈侵襲機率逾8成 吳德榮：不可小覷

中央氣象署表示，第11號輕度颱風楊柳今天凌晨2時中心位於台北東南東方1410公里處，向西前進，預測週三至週四上半天會影響台灣。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/11 07:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天（11日）表示，最新歐洲模式模擬顯示，第11號輕度颱風楊柳（PODUL）週三（13日）抵達台灣、週四（14日）通過。他提醒，颱風範圍雖然小，仍有強風、豪雨威脅。花蓮、台東都是可能登陸點，仍應密切觀察。

中央氣象署表示，楊柳颱風今天凌晨2時中心位於台北東南東方1410公里處，向西前進，預測週三至週四上半天會影響台灣，後續路徑及強度仍有不確定性。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，楊柳週三抵達，範圍雖小仍有強風、豪雨威脅，應注意警報資訊、加強防颱；週四楊柳通過、風雨漸歇；週五至下週日（17日）各地天氣已好轉，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均，楊柳週三抵達、週四通過，系集成員模擬路徑則分布在兩側、分散程度已較先前收歛。模擬強度因大多避開「垂直風切大」的環镜，強度將維持至登陸前，之後受地形破壞、才會迅速減弱。

吳德榮稱，「暴風圈侵襲機率圖」也顯示，暴風圈侵襲機率續調高至80%以上。因楊柳路徑向南調整，登陸前將維持最強強度，範圍雖然小，但強風、豪雨威脅不可小覷。

吳德榮補充，由於各國模式或官方預報，都會繼續調整登陸點，花蓮或更南邊的台東都有可能，尚不宜驟下定論，應密切觀察。

左圖為10日20時歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均。右圖為11日2時氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「楊柳」路徑再向南微調，週三抵達、週四通過；「暴風圈侵襲機率圖」則顯示，暴風圈侵襲機率續調高至80%以上。（圖擷自「洩天機教室」）

