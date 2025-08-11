08/11 各報重點新聞一覽

台灣人民共產黨主席林德旺等人涉受中共境外敵對勢力資助，推舉副主席鄭建炘參選台北市議員，舉辦造勢活動、發放走路工，台北地院一審判無罪。台北地檢署認為「判決違背法令」，不服提起上訴。（資料照）

2025/08/11 06:45

自由時報

台共產黨收中資介選無罪 檢上訴批「判決違背法令」

台灣人民共產黨主席林德旺等人涉受中共境外敵對勢力資助，推舉副主席鄭建炘參選台北市議員，舉辦造勢活動、發放走路工，台北地院一審判無罪。台北地檢署認為「判決違背法令」，批法官錯誤引用判例，搞錯最高法院對候選人的解釋，以及曲解反滲透法構成要件，甚至就鄭男非法參選部分漏而未判，不服提起上訴。

請繼續往下閱讀...

詳見台共產黨收中資介選無罪 檢上訴批「判決違背法令」。

楊柳偏西前進 恐從花蓮登陸 明有機會海、陸警齊發

楊柳颱風強度已達輕颱上限，中央氣象署表示，今日是「發展關鍵期」，預估最快今日清晨增強為中颱，明日有機會上、下午發布海上、陸上颱風警報，可能週三自花蓮登陸，屆時西半部、東北部及東部要慎防大雨或豪雨。

詳見楊柳偏西前進 恐從花蓮登陸 明有機會海、陸警齊發。

全國十大詐騙提款熱點首度公布 車手出沒時段 凌晨零點最猖狂

詐騙集團手法不斷翻新，最後仍需車手至ATM提領現金，刑事警察局昨首度公布今年上半年全國十大詐騙提款熱區，並揭露車手活動特徵與高峰時段，包括全程戴口罩、頻繁更換提款卡、停留五至十分鐘等，最常出沒時段為凌晨零時及下午一點以後，提醒民眾提高警覺，共同防堵詐騙資金流竄。

詳見全國十大詐騙提款熱點首度公布 車手出沒時段 凌晨零點最猖狂。

聯合報

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

八二三罷免牽動國民黨主席改選，知情人士透露，不論罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會「做好做滿」台中市長直到明年底卸任；盧秀燕的理由很單純，就是「維持初衷、信守承諾」，她不會提前落跑。

詳見盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿。

美232條款半導體關稅 本周將公布

美國川普政府預計本周公告二三二條款半導體關稅，據了解，行政院關注二三二條款實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節等四大重點，將牽動規模九三○億元的政府產業支持預算是否調整。

詳見美232條款半導體關稅 本周將公布。

中國時報

盧秀燕：唯有和 台灣才有出路

台中市長盧秀燕9日在布里斯本以「唯有『和』，台灣才有出路」為題發表演說，她表示，世界局勢變動快速，唯有彼此多了解、互動，才能守住和平與穩定。她的演說獲致僑胞熱烈喝采，盧秀燕的澳洲行被視為角逐國民黨黨主席及2028總統大選的重要起手式。藍委一致肯定，無論跨黨派合作或推動社會和諧，「和」始終是盧秀燕的政治核心信念。

詳見盧秀燕：唯有和 台灣才有出路。

前所未見 川普關稅談判擴及國安

美媒《華盛頓郵報》取得的政府文件揭露，川普試圖將關稅化為多功能「外交瑞士刀」，用途超越削減貿易逆差，並延伸至國防、能源與環保等領域。文中稱，美國有意要求台韓等國增加國防預算、擴大軍購、調整軍事部署，同時影響國際組織表決，甚至為特定美企爭取優惠。

詳見前所未見 川普關稅談判擴及國安。

楊柳颱風路徑潛勢圖。

刑事警察局昨首度公布今年上半年全國十大詐騙提款熱區，並揭露車手活動特徵與高峰時段。（記者姚岳宏翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法