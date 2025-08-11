為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    伸手就能摘到！台中大坑龍眼大出 網笑：道德試煉場

    台中大坑龍眼目前盛產中。（張姓山友提供）

    台中大坑龍眼目前盛產中。（張姓山友提供）

    2025/08/11 06:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中大坑山區近期迎來龍眼盛產季節，放眼望去果樹壓滿金黃果實，香氣四溢，然而，就在產業道路旁，竟有龍眼樹的枝條探出路面，累累果實近在咫尺，只要伸手就能摘到！這樣的「天然免費Buffet」，不僅考驗人性，也引發網友熱議。

    大坑是台中重要的龍眼產區，產季主要集中在7月下旬到9月中旬，其中，7月下旬開始有早熟品種上市，8月中旬進入盛產期，而晚熟品種則會在9月成熟。

    張姓山友說，最近正值龍眼的盛產季節，有的就長在產業道路旁，枝條垂落到行人肩膀甚至更矮的高度，果實飽滿、顆顆金黃，彷彿在對過路人招手，由於距離地面很近，不用攀爬、不必工具，只要手一伸就能「立刻享用」。

    照片曝光後，網友紛紛留言笑稱：「這是道德的試煉場」、「走過去不偷摘，才是真正的修行」、「大坑送的龍眼？要不要附牙籤」、「這比抓寶可夢還刺激」，但也有人嚴肅提醒，別以為路邊就能隨便摘，農產品屬私人財產，偷採可能觸犯《刑法》竊盜罪，遭農民提告恐得不償失。

    當地農民表示，這些龍眼都是辛苦栽種的成果，路邊垂掛的枝條只是自然生長所致，希望民眾不要隨意摘取，尊重勞動成果，而山友也說，雖然眼前的甜美果實令人垂涎，仍應克制手癢，別將自己的快樂建築在農友痛苦上「順手摘龍眼」。

    有些龍眼樹就在路旁，果實垂到快靠近路面。（張姓山友提供）

    有些龍眼樹就在路旁，果實垂到快靠近路面。（張姓山友提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播