伸手就能摘到！台中大坑龍眼大出 網笑：道德試煉場

台中大坑龍眼目前盛產中。（張姓山友提供）

2025/08/11 06:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中大坑山區近期迎來龍眼盛產季節，放眼望去果樹壓滿金黃果實，香氣四溢，然而，就在產業道路旁，竟有龍眼樹的枝條探出路面，累累果實近在咫尺，只要伸手就能摘到！這樣的「天然免費Buffet」，不僅考驗人性，也引發網友熱議。

大坑是台中重要的龍眼產區，產季主要集中在7月下旬到9月中旬，其中，7月下旬開始有早熟品種上市，8月中旬進入盛產期，而晚熟品種則會在9月成熟。

張姓山友說，最近正值龍眼的盛產季節，有的就長在產業道路旁，枝條垂落到行人肩膀甚至更矮的高度，果實飽滿、顆顆金黃，彷彿在對過路人招手，由於距離地面很近，不用攀爬、不必工具，只要手一伸就能「立刻享用」。

照片曝光後，網友紛紛留言笑稱：「這是道德的試煉場」、「走過去不偷摘，才是真正的修行」、「大坑送的龍眼？要不要附牙籤」、「這比抓寶可夢還刺激」，但也有人嚴肅提醒，別以為路邊就能隨便摘，農產品屬私人財產，偷採可能觸犯《刑法》竊盜罪，遭農民提告恐得不償失。

當地農民表示，這些龍眼都是辛苦栽種的成果，路邊垂掛的枝條只是自然生長所致，希望民眾不要隨意摘取，尊重勞動成果，而山友也說，雖然眼前的甜美果實令人垂涎，仍應克制手癢，別將自己的快樂建築在農友痛苦上「順手摘龍眼」。

有些龍眼樹就在路旁，果實垂到快靠近路面。（張姓山友提供）

