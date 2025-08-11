「楊柳」颱風進逼 週三對台影響最明顯

今日各地水氣稍增多，午後西半部、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/08/11 06:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（11日）各地水氣稍增多，午後西半部、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨。第11號颱風「楊柳」中心位置在今日凌晨2點位於台北市東南東方1410公里處，以每小時23公里速度向西前進，預計週三對台影響最為明顯。

氣象署指出，今日清晨至上午因西南風與陸風輻合，台灣中部沿海及南部地區會有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、宜蘭地區及花、東山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區易有局部大雨，尤其西半部山區及近山區並有機會發生局部短延時豪雨。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，各地高溫普遍為31至35度，其中大台北有局部地區可能出現36度以上高溫，請民眾注意防曬並多補充水分。離島氣溫方面，澎湖27至31度、金門27至32度、馬祖27至32度。

空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

週二（12日）台灣環境水氣增多，降雨機率增加，清晨至上午因環境西南風與陸風輻合，中部沿海及南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及花、東山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區易有局部大雨。氣溫方面，西半部25至35度，東半部26至33度。

週三（13日）至週四（14日）上半天是「楊柳」颱風最接近台灣的時間，受到颱風或其外圍環流影響，週三北部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，尤其是東部地區及南部山區有可能出現局部豪雨以上等級的降雨。

週四下半天後，「楊柳」颱風逐漸遠離，各地雨勢趨緩，但西半部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 32 28 ~ 33 26 ~ 31

週三至週四上半天是「楊柳」颱風最接近台灣的時間。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法