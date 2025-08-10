為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    戀愛市場屢碰壁 留美博士這特質 女老師芳心暗許主動追

    「捐血一袋，救人一命」，專為未婚或失偶男女搭橋的婚友社因此促成一樁美事。照片與新聞人物無關。（記者李容萍攝）

    2025/08/10 23:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕一對男女會走入婚姻，可能有各式各樣的理由！桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（10）日分享，一位身高不足160公分的留美博士，因為身高、屢在「婚姻市場」碰壁；不過，他因為定期捐血，今年5、６月在閒聊時意外贏得一位女老師芳心，女老師因佩服他「捐血一袋，救人一命」的善舉主動「示好」，在女老師主動出擊下，2人很快進入熱戀，並回報將在今年中秋節結婚。

    徐姓資深社工表示，這名家住台北的陳姓留美博士，在知名外商公司任職，年收入超過200萬元，只可惜身高不到160公分；自曝在念碩士時，先在網路徵友，在秀出學歷及工作時，不少女生熱烈回應，但當雙方約見面，有些女生根本不現身，有些匆匆寒暄兩句就離去。近年也有親友主動介紹外表不錯的女生，但每次交談後就沒再聯絡。

    徐姓社工很嚴肅地告訴陳博士，他的學經歷及職場表現的確突出，但男生身高不高的確是女生的大忌，坦言不大容易。不過在諮商溝通時，陳博士的交友條件只要女生大學畢業、身高160公分以上，在繳驗最高學歷及工作證明時，其身分證與健保卡間夾著一張捐血卡，經詢問，原來他多年來定期捐血500西西。

    徐姓社工提到，聯誼名單中有一名師大畢業的女老師，她選對象不在意男生身高、長相，但堅持雙方有相近的價值觀、談得來，並且有愛心，剛好與陳博士三觀符合，男主角順利抱得美人歸後，近日大方表示，將把結婚當天的禮金捐給慈善機構。

    徐姓社工打趣分析，陳博士因捐血找到另一半也不是偶然，除了他有善心，本身高學歷及職場的表現，加上溫暖的個性與氣質，才是抱得美人歸的重要因素。

