高雄登革熱大作戰 查獲孑孓破千件罰百萬

環保局人員也於輪胎查獲孳生孑孓。（記者陳文嬋攝）

2025/08/10 23:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市登革熱防疫大作戰，環保局最新統計上半年查獲環境孳生孑孓破千件裁罰136萬元，以苓雅區244件開罰30萬元最多，光水桶、盆栽底盤高達44.5%，裁處492件破60.7萬元，為民眾最應清除孳生源。

環保局加強環境衛生稽查，上半年裁處8739件共罰1250萬元，其中查獲孳生孑孓排名第三，查獲1105件裁罰136萬元，比去年同期減少35.8%。

各區加強戶外環境消毒及陽性水溝防治，以苓雅區查獲244件、裁罰30萬元最多，其次前鎮區查獲149件、裁罰18萬6000元，鳳山區查獲144件、裁罰17萬5200元，以降低病媒蚊密度。

民眾違規樣態以積水容器為大宗，光水桶占26.5%最多，裁處293件36萬2400元，其次盆栽底盤占18%，裁處199件24萬4800元，輪胎占2.7%，裁處30件3萬7200元；還有民眾以帆布覆蓋土地防雜草、住家或菜市場屋頂天溝，雨後積水孳生孑孓挨罰。

環保局表示，清除孳生源是防治登革熱最有效方式，請民眾落實巡倒清刷，清除住家附近積水容器，樹洞可以泥土填滿，種植蘭花等小植物，水溝可以鹽巴、肥皂水沖洗，居家範圍查獲病媒蚊孑孓孳生，將依違反廢清法裁罰1200元至6000元。

環保局也加強稽查市場、空屋、空地、學校、公園、工地、資源回收場等高風險場域，巡檢並清除積水容器，查獲陽性容器與陽性水溝，投藥防治或化學噴藥，避免形成防疫破口。

環保局人員於盆栽底盤查獲孳生孑孓占18%。（記者陳文嬋攝）

環保局人員加強樹洞巡檢。（記者陳文嬋攝）

