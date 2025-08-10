楊柳直撲台灣！12縣市暴風侵襲率飆破70％ 雲嘉恐難逃

2025/08/10 22:59

楊柳颱風將來襲。示意圖。（資料照）

氣象署10日晚間8點發布的楊柳路徑潛勢圖。（圖翻攝自中央氣象署）

氣象署發布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖翻攝自中央氣象署）

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「楊柳」持續朝台灣迫近，目前強度達輕颱上限，未來不排除增強為中颱，且有可能成為今年第2個登陸台灣的颱風。中央氣象署今（10日）晚發布暴風圈侵襲概率圖，顯示全國有12縣市遭受暴風侵襲機率飆破7成！

中央氣象署10日晚間7點多曝光最新的颱風動態，目前蒐集的資料顯示，楊柳登陸台灣的機率是高的，週三（13日）影響最顯著，為本週天氣最不穩定的一天，依目前颱風路徑速度預估，東部地區及南部山區要注意可能有豪雨以上的降雨出現，其他地方也會陸續有局部陣雨或雷雨。

晚間8點，氣象署發布最新的楊柳路徑潛勢圖，目前颱風位於鵝鑾鼻東方逾1500公里處，以每小時21公里速度向西行進，預估在13日穿越台灣，甚至登陸，最快週二（12日）上午發布海上警報、傍晚至晚間發布陸上警報。

另外，氣象署也曝光的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，有12個縣市遭受暴風侵襲機率破7成，分別為台北市（72%）、新北市（74%）、桃園市（75%）、新竹縣（82%）、新竹市（82%）、苗栗縣（86%）、台中市（84%）、彰化縣（83%）、南投縣（81%）、雲林縣（75%）、花蓮縣（88%）、宜蘭縣（80%）。另外有4縣市機率破6成，分別有基隆市（66%）、嘉義縣（64%）、嘉義市（67%）、金門縣（61%）。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」10日晚間近10點指出，「目前位於宜蘭東南東方約1500公里的海面上，過去6小時穩定朝西移動，颱風環流雖然有點減弱，但近風速仍然持平，沒有太大變化。因為太平洋高氣壓很穩定的推著楊柳前進，颱風影響時程稍微提前了。最新資料預估，楊柳將在週三中午到夜晚間穿越台灣上空，雖然所處的風切強、空氣又乾燥，但還有高海溫支持帶來一點溫暖，如果楊柳沒有自暴自棄就地躺平，將於明天增強為中度颱風。維持一天左右後，在靠近台灣東部外海時，因為環境再度劣化，強度又會減弱，預估以輕度颱風侵襲台灣的機率最高。」

「楊柳走的很快速，週四（14日）凌晨就會進入中國福建，不拖泥帶水，也無西南氣流，但在穿越台灣上空時，還是會有較強風雨，仍不可輕忽。態勢逐漸明朗，威脅性高，提醒大家儘早做好防颱準備囉！」

