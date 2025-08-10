為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    攸關阿嬤吃飯問題 埔鹽鄉長率隊破袋翻垃圾…找假牙

    為了幫阿嬤找假牙，彰化縣埔鹽鄉長與清潔隊員們合力搜尋1個多小時，最終仍未找到。（埔鹽鄉公所提供）

    為了幫阿嬤找假牙，彰化縣埔鹽鄉長與清潔隊員們合力搜尋1個多小時，最終仍未找到。（埔鹽鄉公所提供）

    2025/08/10 22:26

    〔記者陳冠備／彰化報導〕「阿嬤的假牙不見了！」彰化縣埔鹽鄉一名65歲婦人昨日不慎弄丟假牙，懷疑誤丟進垃圾袋並被清潔隊載走，急得向鄉長許文萍求助。許文萍今（10日）一早陪同婦人到清潔隊「破袋尋牙」，7、8人忙了一個多小時，最終仍未找到。鄉長也在臉書發文求助：「拜託鄉親幫忙找，讓阿嬤能好好吃飯！」

    許文萍表示，上午接到婦人求救電話，說假牙可能在清潔隊收走的垃圾裡，隨即聯繫值班隊員協助翻找。眾人依照家屬指示鎖定疑似垃圾袋，小心翼翼破袋檢查，但翻遍仍不見假牙蹤影。阿嬤得知結果有些失落，只能回家再尋；許文萍也在臉書貼文，呼籲鄉親幫忙關注。

    當地村長透露，這副假牙價值近10萬元，阿嬤吃飯都靠它，若丟失，不僅影響飲食，還得花錢重做。她回想，昨天上午還將假牙放在桌上，不久後家人清理桌面，可能不小心連同垃圾一起打包丟棄；今早她也與鄉長、清潔隊員合力搜尋，一袋袋檢查，仍無所獲。

    鄉長的貼文引發網友熱議，有人打趣說「阿嬤噴裝了，快幫她撿回來！」「為了阿嬤！一袋一袋尋找！真是海底撈針」，也有過來人分享經驗：「我家人之前也弄丟，也翻過垃圾，結果在家裡面找到」。

    埔鹽鄉長許文萍在臉書發文求助。（翻攝自許文萍臉書）

    埔鹽鄉長許文萍在臉書發文求助。（翻攝自許文萍臉書）

