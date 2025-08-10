為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全機商務艙！Beond Airline亞洲首航選台灣

    全商務艙服務型航空公司Beond Airline將以台灣為亞洲首站，提供台北直飛馬爾地夫首都馬列航班，預計2026年2月開航。（Beond Airline提供）

    全商務艙服務型航空公司Beond Airline將以台灣為亞洲首站，提供台北直飛馬爾地夫首都馬列航班，預計2026年2月開航。（Beond Airline提供）

    2025/08/10 22:09

    〔記者蔡昀容／台北報導〕2022年成立的航空公司Beond Airline，是全球少數採取「全艙商務座位」配置的航空公司，預計以台灣作為亞洲市場首站，2026年農曆春節提供台北直飛馬爾地夫首都馬列的航班，由A321航機執飛，全機68席商務艙座位。

    Beond Airline（航空代碼B4）2022年1月成立，總部設在杜拜，註冊地為馬爾地夫。該公司採用空中巴士A319與A321客機，座位數分別是44席、68席，全機皆為可平躺的商務艙座位，邀星級主廚設計機上菜單，機艙內裝設計感十足。目前營運航點有米蘭、蘇黎世、慕尼黑、杜拜，主攻高端市場。

    Beond Airline表示，成立後首條航線「米蘭—杜拜—馬爾地夫」，剛推出1個月，9個月內航班訂位幾乎客滿；今年10月再引進一架A321客機，將用於拓展亞洲市場。

    Beond Airline指出，選擇台灣作為亞洲首站，除了展現對台灣高端旅遊市場的重視，也展現進軍東亞地區的戰略眼光；首航預計2026年2月（農曆春節假期）起飛，提供「台北—馬列」直飛航班。

    Beond Airline表示，未來計畫持續拓展亞洲航網，連結馬爾地夫與亞洲主要城市，為奢華旅遊愛好者打造空中旅程。Beond也與台灣10家旅行社業者合作，每家每班提供6席機位，並將共同推出春節奢華直飛馬爾地夫渡假商品。

    全商務艙服務型航空公司Beond Airline將以台灣為亞洲首站，提供台北直飛馬爾地夫首都馬列航班，預計2026年2月開航。（Beond Airline提供）

    全商務艙服務型航空公司Beond Airline將以台灣為亞洲首站，提供台北直飛馬爾地夫首都馬列航班，預計2026年2月開航。（Beond Airline提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播