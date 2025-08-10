全機商務艙！Beond Airline亞洲首航選台灣

全商務艙服務型航空公司Beond Airline將以台灣為亞洲首站，提供台北直飛馬爾地夫首都馬列航班，預計2026年2月開航。（Beond Airline提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕2022年成立的航空公司Beond Airline，是全球少數採取「全艙商務座位」配置的航空公司，預計以台灣作為亞洲市場首站，2026年農曆春節提供台北直飛馬爾地夫首都馬列的航班，由A321航機執飛，全機68席商務艙座位。

Beond Airline（航空代碼B4）2022年1月成立，總部設在杜拜，註冊地為馬爾地夫。該公司採用空中巴士A319與A321客機，座位數分別是44席、68席，全機皆為可平躺的商務艙座位，邀星級主廚設計機上菜單，機艙內裝設計感十足。目前營運航點有米蘭、蘇黎世、慕尼黑、杜拜，主攻高端市場。

Beond Airline表示，成立後首條航線「米蘭—杜拜—馬爾地夫」，剛推出1個月，9個月內航班訂位幾乎客滿；今年10月再引進一架A321客機，將用於拓展亞洲市場。

Beond Airline指出，選擇台灣作為亞洲首站，除了展現對台灣高端旅遊市場的重視，也展現進軍東亞地區的戰略眼光；首航預計2026年2月（農曆春節假期）起飛，提供「台北—馬列」直飛航班。

Beond Airline表示，未來計畫持續拓展亞洲航網，連結馬爾地夫與亞洲主要城市，為奢華旅遊愛好者打造空中旅程。Beond也與台灣10家旅行社業者合作，每家每班提供6席機位，並將共同推出春節奢華直飛馬爾地夫渡假商品。

