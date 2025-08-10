彰化火車站前機車格未完全塗銷 將不會開單

彰化火車站前一位難求，常見機車一整排違停被開單。（記者劉曉欣攝）

2025/08/10 22:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站前機車位一位難求，許多機車違停在中正路、三民路，往往都要冒著被開罰的風險。但有民眾停在三民路南方書店前方的停車格，卻發現機車格的路旁畫有黃線，引發各界討論；對此，彰化警分局表示，該路段有部分機車格未塗銷完全，針對有疑慮機車格舉發部分，將不會開單。

民眾表示，火車站前的三民路，原本靠南方書店這一側是有劃設機車停車格，但明明看到有機車位，才把機車停好，結果就是接到被逕行舉發，如此一來，機車違停就是600元就要噴飛了！但仔細一看，原來是機車格的路旁劃有黃線，同時劃黃線，同時又有機車格，這樣真是太奇怪了！

請繼續往下閱讀...

彰化警方指出，根據民眾的反應，警方重回現場，發現三民路靠近火車站的地方，原本把公車停車區劃在台鐵宿舍旁，然後再劃設機車停車格。但因為台鐵宿舍拆除工程，就把公車停車區改到南方書店前方，原有機車停車格也就塗銷。

警方強調，由於彰化市三民路南方書店前方原有的部分機車格，並未塗銷完全，造成該路段同時可以看到路旁黃線，又有機車停車格，針對有疑慮之處，將會予以清查，不會再寄出舉發通知單，也將通知相關單位能夠確實完成塗銷。

附近民眾指出，該路段改變公車停車區位置，只用黑漆塗掉機車格，但近來黑漆不知為何褪色淡化，確實很容易讓停車的機車騎士，誤以為是合法停車位。

彰化火車站前一位難求，三民路上卻出現機車格又劃有黃線的罰單陷阱。（記者劉曉欣攝）

彰化世三民路上出現機車格又劃有黃線的罰單陷阱，原來黑漆塗銷不完全。（記者劉曉欣攝）（記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法