為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不只飛日本！旅遊達人曝虎航曾飛中國「這景區」：1年就停航

    台灣虎航。（歐新社）

    台灣虎航。（歐新社）

    2025/08/10 23:14

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「台灣虎航」是國內僅有的低成本航空公司，也因為專攻日本航點被戲稱為「日本虎航」。對此，旅遊達人布萊N昨（9）日透露，虎航曾飛過「湖南張家界」，是有史以來唯一的中國航點，但他也表示，該航線只開了1年，就因為搭載率不佳而停航。

    布萊N於臉書粉專提到，早期的虎航其實是樂於嘗試各種航線，比如菲律賓巴拉望、東馬沙巴等，「最特別的，就屬當時虎航還曾經開過有史以來唯一的中國大陸航點-湖南張家界，也是當時最早取得兩岸航權的廉航。」

    「不過當初宣布開航時，我就知道這條線穩死的，所以開航不久就趕快買了機票，走了一趟張家界。」布萊N說道，果然該航線才開了1年，即使當中嘗試跟旅行社切機位配合，最後還是因為搭載率不佳而停航。

    最後，布萊N補充，在兩岸關係沒現在這麼緊張時，還一度還傳出虎航要開航義烏以及泉州，但是後來都作罷，「看回現在，疫後的台虎發現日本實在是好賺到流油，光一個九州就可以開四個航點，而東南亞或是其他地區航點幾乎沒什麼進展，我是覺得有點可惜。」

    布萊N分享當年飛張家界的登機證。（擷取自布萊N臉書）

    布萊N分享當年飛張家界的登機證。（擷取自布萊N臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播