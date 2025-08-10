不只飛日本！旅遊達人曝虎航曾飛中國「這景區」：1年就停航

台灣虎航。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣虎航」是國內僅有的低成本航空公司，也因為專攻日本航點被戲稱為「日本虎航」。對此，旅遊達人布萊N昨（9）日透露，虎航曾飛過「湖南張家界」，是有史以來唯一的中國航點，但他也表示，該航線只開了1年，就因為搭載率不佳而停航。

布萊N於臉書粉專提到，早期的虎航其實是樂於嘗試各種航線，比如菲律賓巴拉望、東馬沙巴等，「最特別的，就屬當時虎航還曾經開過有史以來唯一的中國大陸航點-湖南張家界，也是當時最早取得兩岸航權的廉航。」

「不過當初宣布開航時，我就知道這條線穩死的，所以開航不久就趕快買了機票，走了一趟張家界。」布萊N說道，果然該航線才開了1年，即使當中嘗試跟旅行社切機位配合，最後還是因為搭載率不佳而停航。

最後，布萊N補充，在兩岸關係沒現在這麼緊張時，還一度還傳出虎航要開航義烏以及泉州，但是後來都作罷，「看回現在，疫後的台虎發現日本實在是好賺到流油，光一個九州就可以開四個航點，而東南亞或是其他地區航點幾乎沒什麼進展，我是覺得有點可惜。」

布萊N分享當年飛張家界的登機證。（擷取自布萊N臉書）

