管制車流反而大塞車 旗津風箏節盤查車主身分 觀光局：今起口頭告知

高雄旗津風箏節，當地居民才能駕車進入，議員批評市府設點盤查身分證造成沿路大塞車。（市議員陳麗娜提供）

2025/08/10 21:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨（9日）登場的旗津風箏節，高市議員批評市府為避免過多車流，在重要路段設點盤查身分證，旗津居民才允許駕車進入，造成沿路大塞車；對此，觀光局強調，為避免塞車，今（10日）起現場已簡化流程，只要口頭告知即可。

議員陳麗娜表示，2025旗津風箏節8月9日登場，市府為避免過多車流湧入，在重要路段設點盤查身分證，旗津居民才允許自行駕車進入，但盤查費時，造成沿路大塞車，被迫看身分證的駕駛也非常不滿。

請繼續往下閱讀...

陳麗娜質疑，「風箏節已經第四年舉辦，竟然還用這種辦法管制」，其實只要在活動期間製作旗津居民通行證，就能快速分流，避免排隊盤查造成塞車。旗津大小活動不斷，她認為市府應該要建立常態性、標準化的交通疏導措施，讓外來遊客每逢活動都知道該遵守交通指引。

旗津風箏節在2022年開始舉辦，每年都吸引眾多觀光客，也一直存在嚴重交通問題。觀光局鼓勵民眾到鼓山輪渡站或棧貳庫輪渡站轉乘渡輪，並沒有禁止自行開車前往，不過停車位有限，只有當地居民才允許進入區公所以北。

陳麗娜認為，「這項疏導政策沒問題，有問題的是執行手段太笨了，竟然一一攔查詢問，有時要給身分證才放行」，攔查本身就會造成車流停滯，後方大塞車，還要被迫掏身分證，讓人一把火。

對此，主辦旗津風箏節的高雄市觀光局表示，為避免塞車，今天起現場已簡化流程，口頭告知即可。旗津風箏節結束今天的展演後，8月16、17日還有2天活動。

旗津風箏節8月16、17日還有2天活動。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法