為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    管制車流反而大塞車 旗津風箏節盤查車主身分 觀光局：今起口頭告知

    高雄旗津風箏節，當地居民才能駕車進入，議員批評市府設點盤查身分證造成沿路大塞車。（市議員陳麗娜提供）

    高雄旗津風箏節，當地居民才能駕車進入，議員批評市府設點盤查身分證造成沿路大塞車。（市議員陳麗娜提供）

    2025/08/10 21:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨（9日）登場的旗津風箏節，高市議員批評市府為避免過多車流，在重要路段設點盤查身分證，旗津居民才允許駕車進入，造成沿路大塞車；對此，觀光局強調，為避免塞車，今（10日）起現場已簡化流程，只要口頭告知即可。

    議員陳麗娜表示，2025旗津風箏節8月9日登場，市府為避免過多車流湧入，在重要路段設點盤查身分證，旗津居民才允許自行駕車進入，但盤查費時，造成沿路大塞車，被迫看身分證的駕駛也非常不滿。

    陳麗娜質疑，「風箏節已經第四年舉辦，竟然還用這種辦法管制」，其實只要在活動期間製作旗津居民通行證，就能快速分流，避免排隊盤查造成塞車。旗津大小活動不斷，她認為市府應該要建立常態性、標準化的交通疏導措施，讓外來遊客每逢活動都知道該遵守交通指引。

    旗津風箏節在2022年開始舉辦，每年都吸引眾多觀光客，也一直存在嚴重交通問題。觀光局鼓勵民眾到鼓山輪渡站或棧貳庫輪渡站轉乘渡輪，並沒有禁止自行開車前往，不過停車位有限，只有當地居民才允許進入區公所以北。

    陳麗娜認為，「這項疏導政策沒問題，有問題的是執行手段太笨了，竟然一一攔查詢問，有時要給身分證才放行」，攔查本身就會造成車流停滯，後方大塞車，還要被迫掏身分證，讓人一把火。

    對此，主辦旗津風箏節的高雄市觀光局表示，為避免塞車，今天起現場已簡化流程，口頭告知即可。旗津風箏節結束今天的展演後，8月16、17日還有2天活動。

    旗津風箏節8月16、17日還有2天活動。（記者李惠洲攝）

    旗津風箏節8月16、17日還有2天活動。（記者李惠洲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播