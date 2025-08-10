淡水漁人碼頭煙火秀！10分鐘「戀曲永恆」綻放 6萬人驚嘆

2025/08/10 20:58

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場，首場以桃紅、粉紅色系煙火為主，營造濃濃戀愛氛圍。（記者林正堃攝）

首場以「戀曲永恆」為題，施放長達10分鐘的煙火秀。（記者羅國嘉攝）

煙火秀現場聚集近6萬人次。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀今（10日）晚間8時登場，首場以「戀曲永恆」為題，施放長達10分鐘的煙火秀，使用12吋高空彈搭配多變化煙火蛋、花柱、虎尾地面特效，自地面至高空層層鋪陳，營造震撼視覺享受，吸引人近6萬人次到場觀賞，新北市副市長劉和然、啦啦隊女神林襄、八點檔男神楊皓崴也赴現場與民同樂。

農業局長諶錫輝表示，首場煙火秀分三章節演出，包含「戀人未滿」以粉紫、青藍煙火象徵悸動與遲疑，搭配花束、虎尾特效描繪青澀曖昧；「甜蜜戀愛」節奏加快，以桃紅基調、半圓彩虹高空煙火、紅心與拉手特效交織熱情；「幸福誓言」則以五彩煙雨、低空延展特效與千輪煙火壓軸，宛如華麗告白，為整場演出劃下浪漫句點。

諶錫輝指出，今年煙火秀自今登場，接下來還有17日、24日的週日舉行，17日主題為「碼頭映像」、24日為「戀人之橋」。首兩場結合「北海岸時尚藝術季」，最終場則與新北捷運公司合辦「民歌演唱會」，串聯漁業、娛樂、時尚與懷舊元素。

諶錫輝說，今日也特別舉辦「仲夏映時尚」活動，由國際知名設計師潘怡良以「友善釣魚」概念融合環保材質與機能剪裁，推出永續時尚系列，並推廣新北12處友善垂釣區及深澳海釣。時尚秀為煙火秀揭開序幕，現場並有特色市集、胖卡餐車及微醺之夜，帶動港區節慶氛圍。

劉和然表示，淡水煙火秀已成在地年度盛會，結合北海岸時尚藝術季不僅豐富港區觀光樣貌，也帶動夜間經濟。港區商家、淡水魚市及福容大飯店也推出優惠，邀請民眾把握17日及24日兩場煙火。活動詳情可至「新北漁樂快爆」粉專查詢。

新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂-北海岸藝術季」走秀。（記者羅國嘉攝）

啦啦隊女神林襄（前中）赴「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀。（記者羅國嘉攝）

