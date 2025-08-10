為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    首頁　>　生活

    天熱不耐久候！普濟殿王巡醮轎班「插番」推擠 爆肢體衝突

    台南普濟殿「王巡醮」稍早發生轎班人員因「插番」推擠，爆發肢體衝突。（記者王姝琇攝）

    台南普濟殿「王巡醮」稍早發生轎班人員因「插番」推擠，爆發肢體衝突。（記者王姝琇攝）

    2025/08/10 20:35

    〔記者王姝琇／台南報導〕普濟殿「王巡醮」今在漁光島舉行普化王船出巡，下午神轎順廟安座並與各交陪境友誼廟於海安路辭轎，不料於郡緯街發生轎班人員因「插番」推擠爆發肢體衝突，市警二分局警員隔開雙方人員，避免衝突擴大。

    參與遶境隊伍神轎都有固定順序（稱為番號），無論如何都不可插隊，「插番」是出轎過程的大忌，不但對神明不尊重，也是廟會活動最常發生肢體衝突的原因之一。但遶境隊伍「斷截」、陣頭表演時間冗長等因素，常有人員不耐久候而超前番號。

    據了解，今晚衝突起因是第7-1番靈德堂，被第11番開元忠安宮「插番」，雙方人馬相互叫囂，開元忠安宮一度抽出轎棍引發警方緊張，最後開元忠安宮將神轎扛離現場，繼續到海安路上辭轎，惟第7-1番轎班成員數人又追上去，雙方爆氣又發生口角，警方不敢大意、一路隔開雙方人馬。事後，普濟殿總幹事洪忠義表示，狀況已解除，雙方相安無事就好了。

    市警二分局回應，8月10日18時許，在郡緯街裡的廟會遶境活動中，轎班人員因天氣炎熱、不耐久候發生口角、推擠衝突，員警獲報後立即調派警力控制現場，化解衝突事件，現場持續警戒。

