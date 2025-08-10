有威脅！ 楊柳登陸台灣機率高 氣象署：這些地區慎防豪雨

氣象署呼籲民眾盡快做好防颱準備。（圖翻攝自中央氣象署臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「楊柳」朝台灣逼近的同時持續發展，強度已達輕颱上限，未來不排除增強為中度颱風，且有可能成為今年第2個登陸台灣的颱風。中央氣象署今（10日）晚曝光最新的颱風動態，目前蒐集的資料顯示，楊柳登陸台灣的機率是高的，週三（13日）影響最顯著，為本週天氣最不穩定的一天，依目前颱風路徑速度預估，東部地區及南部山區要注意可能有豪雨以上的降雨出現，其他地方也會陸續有局部陣雨或雷雨。

氣象署今晚在臉書粉專「報天氣」PO文，「依據最新預測， #楊柳颱風 將在週三（8/13）接近台灣，並有直接登陸、通過台灣的機率！目前的預測資料仍有分歧，但整體來說颱風對我們是有威脅的！氣象署不排除在週二（12日）發布颱風警報，請密切關注我們的最新消息！」

氣象署指出，楊柳目前為輕度颱風，「不過它所處的環境有點微妙，如果走得比較偏北一點，後續發展會較為受限，接近台灣時可能逐漸減弱，但如果較為偏南，環境比較有利發展，就有機會以中颱到輕颱上限的強度接近台灣。由於颱風目前（10日晚間）仍距離我們超過1500km以上，往西移動的過程中尚有偏北或偏南的可能性，3天後的射程範圍仍涵蓋了台灣北部海面到整個東半部沿岸、甚至巴士海峽北側，因此未來1、2天颱風的發展及高壓變化都需要密切觀察！」

氣象署直言，「依目前的最新資料顯示，颱風登陸台灣的機率是高的，但也有少部分資料顯示會減弱或由海上通過。整體來說，對我們的威脅不低、大家要嚴加留意！不過這個颱風移動速度快，影響時間主要集中在週三（13日），到了週四（14日）上半天就會逐漸離開台灣。另外楊柳颱風的範圍不大，受環流或輻合帶影響之處風雨會明顯，但其他區域可能就沒什麼感覺，因此路徑只要些微改變，感受到風雨的區域就會很不一樣。」

接著氣象署曝光未來一週天氣重點，「週一至週二（11日、12日），清晨到上午南部地區與中部沿海偶有短暫雨，其他地區為多雲到晴，但是午後西半部、東北部地區及各山區易有午後雷陣雨，其中西半部山區及鄰近山區的地方，要留意局部性的大雨。沒下雨時，都屬高溫悶熱的天氣，外出也要多補充水分防範熱傷害。週三，颱風接近通過，影響最顯著，為本週天氣最不穩定的一天！各地會在不同的時段陸續出現較明顯的雨勢，但是降雨區域、時段及程度，會因颱風屆時的位置及地形影響而有很大的不同，需待颱風再接近一些才能更進一步研判。」

「整體來說，依目前颱風路徑速度預估，東部地區及南部山區要注意可能有豪雨以上的降雨出現，其他地方也會陸續有局部陣雨或雷雨。不過因為颱風移動速度快，顯著降雨時間大致集中在1天以內，颱風往西接近中國之後，台灣本島雨勢就有機會明顯緩和（澎湖、金門受影響時間則會晚一點）。13日隨颱風更為接近，東半部、北部海面風浪明顯增大，近颱風中心之海域易有4至5米大浪，其他海域浪高也將陸續增大至2米以上，不適合沿海活動！」

「週四颱風遠離，雨勢趨緩，但西半部、東南部及澎湖、金門仍有局部的間歇性降雨。週五至週日（15日至17日），台灣位處偏東風環境，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後雷陣雨為主。」

