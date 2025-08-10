滾滾黃河門前過？彰化社頭暴雨後奇景 清水村長：近月已5次

重生路原本連接芋仔坑排水與鴻門圳，下游路段後來鋪設為道路，一遇豪雨，山上洪流會順勢湧入社區，沿途夾帶泥沙形成滾滾濁流，場面驚險。（民眾提供）

2025/08/10 20:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕受對流雲系發展旺盛影響，彰化縣社頭鄉清水村今（10）日下午4時許降下時雨量110毫米的驚人雨勢，導致芋仔坑排水系統瞬間暴漲。洪水匯流後沖入社區重生路，沿途夾帶泥沙形成滾滾濁流，場面驚險。幸好道路兩旁住戶及時架起防水門擋水，才避免災情擴大。當地村長表示，光是近一個月就已發生5次暴漲，當地居民已經習以為常。

當地民眾拍下滾滾洪水的驚險畫面，PO在臉書「經典社頭小鎮」提醒：「洪水已經下來，車輛請改道！」貼文引發熱議，不少人留言「好恐怖」、「我家門前有小河」，也有人呼籲政府加強排水系統。

清水村長陳登篁指出，重生路原本連接芋仔坑排水與鴻門圳，下游路段後來鋪設為道路，一遇豪雨，山上洪流會順勢湧入社區，夾帶泥沙，景象怵目驚心。

他說，從上月颱風侵襲至今，已是第五次發生暴漲，居民雖見怪不怪，但頻率之高仍讓人吃不消，而且每次暴雨都得在交叉路口緊急封路，避免人車受困，盼縣府儘速治水，保障生命財產安全。

社頭鄉長蕭浚二表示，極端氣候導致豪雨頻繁，鴻門圳水位暴漲時，清水、平和等社區皆易受淹。已通知相關單位會勘，並研擬改善排水設施，降低災害風險。

彰化縣社頭鄉重生路每遇豪大雨，就會變成一條河，當地居民趕緊架起防水門擋水。（民眾提供）

社頭重生路變成洪水道，警方在交叉路口緊急封路。（民眾提供）

社頭鴻門圳水位暴漲，平和社區道路淹水，鄉長蕭浚二（左）涉水前往會勘。（記者陳冠備攝）

