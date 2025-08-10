交通部擬增多元路線單車專用道 專家建議：先加強標示與道安教育

自行車「澎湖路線」以混合車道為主。（資料照，交通部觀光署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部推動自行車路網，不過審計部最新報告指出，9條多元路線的自行車專用道配置「未臻適足」；另外，租賃定型化契約也未因應修法，要求微型電動二輪車（簡稱微電車）租賃業者投保強制汽車責任保險。交通部表示，將循序漸進提升自行車專用道比例；定型化契約已擬好草案，進入後續行政作業。

為推廣自行車旅遊，交通部觀光署設計16條多元自行車路線。審計報告指出，設置自行車專用道能有效降低自行車事故，但「花東縱谷森林溫泉路線」等9條多元路線，自行車專用道配置卻未臻適足，建議交通部提升專用道設置，並優先改善交通複雜、車流頻繁區段，減少遊客騎乘風險。

被點名的多元路線，多數路段行經混合車道或慢車道，使自行車騎士與汽機車爭道，增加事故風險。2024年統計，自行車事故共約2.7萬件，發生於自行車專用道事故242件、佔約0.8％，未釀死亡；一般車道8361件、佔約30.7％，釀33死；慢車道1450件、佔約5.3％，釀10死。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，將循序漸進改善交通複雜、車流頻繁區段，並視各路段溝通協調情形，設置慢車道、利用鄉間小路改道、利用路權隙地規劃專用車道等，逐步提升專用道比例。在硬體改善之前，先藉由強化標誌及標線提醒用路人，降低肇事風險。

自行車專家另有看法。台灣樂活自行車協會副理事長林惠忠說，專用道需取得用地，實務困難；若為配合用地而調整路線則本末倒置，減少自行車路線遊憩吸引力，恐產出「蚊子路線」。

林惠忠認為，與其花大錢興建並養護專用道，公部門可做好警告標示，例如易有風沙路段建議牽車通過；用路人教育也很重要，例如汽機車正確駕駛習慣，自行車騎士行前檢查胎壓、戴好安全帽才能上路等，形成良好用路秩序。

此外，林惠忠強調，除了著眼硬體，軟體也要到位，例如深入融合美景、人文與歷史，讓自行車騎士感受與汽機車駕駛不同的景致與風情，才能提升自行車路線使用率。

審計報告也指出，交通部2022年修正道路交通管理處罰條例，規範微電車所有人應投保強制汽車責任保險，這項要求卻未納入自行車租賃定型化契約，不利督促微電車租賃業者確實投保。公共運輸及監理司長胡迪奇表示，已擬好草案，經行政院消保處召開審查會等程序後發布上路。

