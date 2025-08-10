為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    丹娜絲災損房屋修繕 水利署柳營媒合100％

    水利署表示，台南市柳營區70戶亟待修復屋頂的災損住戶，已全數完成媒合，媒合率達100％。（水利署提供）

    2025/08/10 19:03

    〔記者蘇福男／高雄報導〕丹娜絲颱風造成台南市大批屋頂被掀走災損，水利署與柳營區公所組成的救災團隊，火速推進災損房屋修繕作業，70戶亟待修復屋頂的災損住戶，已全數完成媒合，媒合率達100％。

    水利署表示，在行政院雲嘉南前進指揮所指導下，認養協助台南市柳營區災損房屋修繕工作，並迅速召開多場說明會，號召優良廠商與工班加入災修行列，在柳營區公所協力下，水利署邀集全區13里里長、里幹事和受損住戶舉辦說明會，宣導行政院及台南市政府的補助獎勵措施，全面展開媒合、丈量、報價、簽約及施工等作業。

    水利署指出，柳營區公所提供有急迫性需求的災損住戶有70戶，至昨（9）日投入災修廠商已達45家，修繕量能全國第一，完成簽約戶數高達56戶，也是台南市37個行政區之冠，展現中央與地方攜手、迅速動員的高效執行力。

    水利署說，為減輕受災民眾的經濟壓力，行政院及台南市政府推出多項獎勵與補助措施，包括災損房屋拆除費用和弱勢戶的修繕費用，均由政府全額補助負擔；一般戶則可獲得2萬元的補助金，協助分擔修繕支出，另拆除廢棄物由台南市政府負責清運，完工後還有2年的保固期。

    目前柳營區整體災修進度穩定推進，簽約戶已陸續進場施工與備料，已有3戶完成修繕，近期並將有多戶在8月中下旬完工交付，復原腳步正全面加速進行中，水利署呼籲，目前仍值汛期，柳營區有屋頂修繕需求的民眾，應把握時間儘速向柳營區公所洽詢與登記，水利署施工量能充足，將全力協助復建，協助居民早日恢復安全生活。

