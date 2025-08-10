屏東三地門收穫節運動會舉行 14國原住民來台競技

屏東三地門收穫節運動會熱鬧舉行。（記者葉永騫攝）

2025/08/10 19:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕三地門鄉Masalut收穫節運動會從今天（10日）起連續3天在地磨兒國民小學運動場舉行。原住委員會主委曾智勇宣布，今年將在屏東縣舉辦全國原住民運動會並邀請十四個國家原住民一同競技，讓南島文化的傳統文化與現代競技精神相結合，縣長周春米 、立委伍麗華等人都到場參與場面熱鬧。

縣長周春米表示，這次的大雨重創了原鄉的道路，現在天氣放晴，縣府已全力搶修屏31線，現在已通了，但完全修復要1年，而屏專六道路也全力的修復，雖然大雨受到重創，但是原鄉的族人都展現強大的力量，而收獲節就是向外的展現。

三地門鄉長曾有欽表示，Masalut收穫節運動會是全鄉共同的節日，更是文化傳承的重要場域，不僅是慶典，更是一場跨世代文化對話，讓傳統得以延續，創新得以萌芽。

開幕序幕由部落耆老吟唱古調揭開，隨後進行傳統生火及聖火點燃儀式，象徵祖靈的祝福與文化薪傳。接著百位婦女齊跳「百人舞豐年」，曾智勇、周春米、立委伍麗華、盧縣一、蘇清泉等人也和族人一起跳舞，展現文化力量與健康活力，在今天開幕後，明、後天將進行各種的運動競賽，有傳統拔河、射箭等技藝比拚，白天有各項比賽、文化交流活動與在地特色市集，展售工藝作品與傳統美食，讓民眾在觀賞賽事之餘，也能感受排灣文化的手作藝術與風味佳餚。

屏東三地門收穫節運動會舉行，原民會主委曾智勇、縣長周春米等人都一起下場共舞。（記者葉永騫攝）

屏東三地門收穫節運動會登場，運動員點燃聖火。（記者葉永騫攝）

