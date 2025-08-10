屏東小琉球亂象+1 海巡逮捕通緝犯

海巡署在小琉球逮捕通緝犯。（海巡提供）

2025/08/10 18:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東小琉球夏季遊客絡繹不絕，卻也亂象頻生，繼潛水業者暴力事件、機車行李箱亂拖及SUP立槳漂流事故後，海巡署今天又逮捕通緝犯。

今日海巡於東琉線「誠翔輪」客船查驗時，發現一名20歲李姓男子形跡可疑，經查為竊盜罪通緝犯，當場逮捕並移送高雄地檢署。小琉球旅遊熱潮背後，治安隱憂浮上檯面，引發關注。

據了解，當日上午11時許，鹽埔安檢所人員執行旅客清點，接獲客船業者通報，指李姓男子在實名制身分核對時神色異常。海巡人員迅速查核，確認其於7月29日因竊盜罪遭臺中地檢署通緝。安檢所當即逮捕李男，完成偵訊筆錄後，將其解送高雄地檢署處理。

海巡署強調，暑期旅遊旺季，小琉球人潮洶湧，不法分子可能趁亂潛入，執法單位已加強查緝，嚴防犯罪分子潛逃或滋事。

第五岸巡隊表示，海巡署堅守海域及海岸安全，積極維護社會治安，呼籲民眾若發現不法情資，立即撥打「118」報案專線，共同守護小琉球旅遊環境。

近期小琉球亂象頻傳，從潛水業者與遊客衝突、機車行李箱亂拖，到SUP漂流意外，凸顯旅遊熱點管理挑戰。海巡署將持續嚴密監控，確保遊客安全及島嶼秩序，盼全民協力打造安心旅遊環境。

海巡署在小琉球逮捕通緝犯。（海巡提供）

