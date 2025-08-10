為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東小琉球亂象+1 海巡逮捕通緝犯

    海巡署在小琉球逮捕通緝犯。（海巡提供）

    海巡署在小琉球逮捕通緝犯。（海巡提供）

    2025/08/10 18:58

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東小琉球夏季遊客絡繹不絕，卻也亂象頻生，繼潛水業者暴力事件、機車行李箱亂拖及SUP立槳漂流事故後，海巡署今天又逮捕通緝犯。

    今日海巡於東琉線「誠翔輪」客船查驗時，發現一名20歲李姓男子形跡可疑，經查為竊盜罪通緝犯，當場逮捕並移送高雄地檢署。小琉球旅遊熱潮背後，治安隱憂浮上檯面，引發關注。

    據了解，當日上午11時許，鹽埔安檢所人員執行旅客清點，接獲客船業者通報，指李姓男子在實名制身分核對時神色異常。海巡人員迅速查核，確認其於7月29日因竊盜罪遭臺中地檢署通緝。安檢所當即逮捕李男，完成偵訊筆錄後，將其解送高雄地檢署處理。

    海巡署強調，暑期旅遊旺季，小琉球人潮洶湧，不法分子可能趁亂潛入，執法單位已加強查緝，嚴防犯罪分子潛逃或滋事。

    第五岸巡隊表示，海巡署堅守海域及海岸安全，積極維護社會治安，呼籲民眾若發現不法情資，立即撥打「118」報案專線，共同守護小琉球旅遊環境。

    近期小琉球亂象頻傳，從潛水業者與遊客衝突、機車行李箱亂拖，到SUP漂流意外，凸顯旅遊熱點管理挑戰。海巡署將持續嚴密監控，確保遊客安全及島嶼秩序，盼全民協力打造安心旅遊環境。

    海巡署在小琉球逮捕通緝犯。（海巡提供）

    海巡署在小琉球逮捕通緝犯。（海巡提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播