週一北部高溫上看36度！ 西半部山區留意午後短延時豪雨

週一西半部山區及近山區，會有局部短延時豪雨發生的機率。（記者方賓照攝）

2025/08/10 20:04

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（11日）水氣會稍微增多，清晨至上午中部沿海及南部地區，將有零星短暫陣雨或雷雨；其他地區及外島為多雲到晴。午後，西半部、東北部及其他山區，恐有局部短暫雷陣雨；西半部及其他山區易有局部大雨；尤其西半部山區及近山區，會有局部短延時豪雨發生的機率。

中央氣象署預報，週一因水氣仍稍增多，清晨至上午受西南風與陸風輻合，中部沿海及南部地區，將會有零星短暫陣雨或雷雨；其他地區多雲到晴。午後，西半部、宜蘭及花、東山區，恐有局部短暫雷陣雨；西半部及東半部山區易有局部大雨；尤其西半部山區及近山區，並有局部短延時豪雨發生的機率。外出請攜帶雨具以備不時之需，前往山區也須特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，並注意自身安全

溫度方面，週一高溫普遍約31至35度，大台北地區則有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬並多補充水分。離島的澎湖約27至31度；金門約27至32度；馬祖約27至32度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週二受「楊柳」颱風接近及西南風環境影響，午後近山地區仍有較大雨勢機會。而「楊柳」颱風目前仍持續朝西進行，目前強度已達輕颱上限，預估可升為中颱，但在接近台灣時強度將減弱為輕颱。

紫外線指數方面，週一各地均為「過量級」。

​空氣品質方面，週一環境風場為西南風，北部地區稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

「楊柳」颱風目前仍持續朝西進行。（擷取自中央氣象署網站）

溫度方面，週一高溫普遍約31至35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一各地均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一北部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

