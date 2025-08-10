台灣高教展前進印尼行銷留學 65所大專校院搶學生

印尼台灣高等教育展近日展開為期11天的展會，今年參展校數增加5成達65所。（海聯會提供）

2025/08/10 18:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕打團體戰拓展學生來源！為期11天的印尼台灣高等教育展近日展開，台灣普大、科大共65校組隊參展，各自使出渾身解數招生。海外聯招委員會（海聯會）指出，過去3年印尼來台僑外生持續增加超過1成，高等教育展辦理城市也逐步擴增，參展學校更是增加5成左右，印尼是極具發展潛力市場，未來會持續擴大舉辦。

根據教育部資料印尼來台境外生10年來已增加3倍，從105學年度大約5000人出頭，到107學年已一舉破萬人，並持續呈現增加趨勢，到目前113學年度，在台印尼境外生超過1.6萬人。

請繼續往下閱讀...

海聯會與印尼留台校友會聯合總會連續3年舉辦高等教育展，海聯會總幹事、暨南國際大學副校長楊洲松接受越洋採訪指出，印尼雖已穩居台灣第二大僑外生來源國，但以其逾2億人口規模，且幅員遼闊，後續還有極大開發潛力。前年教育展後，去年來台僑外生大幅成長超過1成，今年、明年的人數預計會再進一步增加

因此，楊洲松表示，海聯會的規劃持續推進中，從首年前往3個城市展出，逐漸增加到今年共有雅加達、萬隆、泗水、錫江、棉蘭等5個城市，參展的校數也從一開始40多校，增加到今年65校，明年考慮再擴大到其他城市，參展校數也可能再增加。而從近2日的參觀人潮來看，可說盛況空前，不只在印尼華人有興趣，更多印尼當地家長及學生到場洽詢。

談到台灣吸引印尼學生的原因，楊洲松分析，台灣高教CP值高，且當地有學習華語的風潮，加上不少台商深耕印尼多年，印尼學生若具備華語能力，又待過台灣，畢業後有機會外派回印尼，在就業上有優勢。

曾2度前往印尼招生，實踐大學前校長陳振貴表示，印尼人口較越南多，且華僑初估已1500萬，不管是僑生或外籍生均有很大的開發空間，台灣高教品質佳，若再搭配獎助學金、就業機會等誘因，學生人數還有成長空間，可以思考擴大舉辦教育展。

過去3年印尼來台僑外生持續增加超過1成，是極具發展潛力市場。（海聯會提供）

台灣高教CP值高，印尼學生若待過台灣，畢業後有機會外派回印尼，在就業上有優勢。（海聯會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法