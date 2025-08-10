為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣高教展前進印尼行銷留學 65所大專校院搶學生

    印尼台灣高等教育展近日展開為期11天的展會，今年參展校數增加5成達65所。（海聯會提供）

    印尼台灣高等教育展近日展開為期11天的展會，今年參展校數增加5成達65所。（海聯會提供）

    2025/08/10 18:52

    〔記者楊綿傑／台北報導〕打團體戰拓展學生來源！為期11天的印尼台灣高等教育展近日展開，台灣普大、科大共65校組隊參展，各自使出渾身解數招生。海外聯招委員會（海聯會）指出，過去3年印尼來台僑外生持續增加超過1成，高等教育展辦理城市也逐步擴增，參展學校更是增加5成左右，印尼是極具發展潛力市場，未來會持續擴大舉辦。

    根據教育部資料印尼來台境外生10年來已增加3倍，從105學年度大約5000人出頭，到107學年已一舉破萬人，並持續呈現增加趨勢，到目前113學年度，在台印尼境外生超過1.6萬人。

    海聯會與印尼留台校友會聯合總會連續3年舉辦高等教育展，海聯會總幹事、暨南國際大學副校長楊洲松接受越洋採訪指出，印尼雖已穩居台灣第二大僑外生來源國，但以其逾2億人口規模，且幅員遼闊，後續還有極大開發潛力。前年教育展後，去年來台僑外生大幅成長超過1成，今年、明年的人數預計會再進一步增加

    因此，楊洲松表示，海聯會的規劃持續推進中，從首年前往3個城市展出，逐漸增加到今年共有雅加達、萬隆、泗水、錫江、棉蘭等5個城市，參展的校數也從一開始40多校，增加到今年65校，明年考慮再擴大到其他城市，參展校數也可能再增加。而從近2日的參觀人潮來看，可說盛況空前，不只在印尼華人有興趣，更多印尼當地家長及學生到場洽詢。

    談到台灣吸引印尼學生的原因，楊洲松分析，台灣高教CP值高，且當地有學習華語的風潮，加上不少台商深耕印尼多年，印尼學生若具備華語能力，又待過台灣，畢業後有機會外派回印尼，在就業上有優勢。

    曾2度前往印尼招生，實踐大學前校長陳振貴表示，印尼人口較越南多，且華僑初估已1500萬，不管是僑生或外籍生均有很大的開發空間，台灣高教品質佳，若再搭配獎助學金、就業機會等誘因，學生人數還有成長空間，可以思考擴大舉辦教育展。

    過去3年印尼來台僑外生持續增加超過1成，是極具發展潛力市場。（海聯會提供）

    過去3年印尼來台僑外生持續增加超過1成，是極具發展潛力市場。（海聯會提供）

    台灣高教CP值高，印尼學生若待過台灣，畢業後有機會外派回印尼，在就業上有優勢。（海聯會提供）

    台灣高教CP值高，印尼學生若待過台灣，畢業後有機會外派回印尼，在就業上有優勢。（海聯會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播