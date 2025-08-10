全國8/13肉品市場休市穩定豬價 中秋後可望回穩

農業部公告全國各肉品市場13日休市一天，穩定豬價。雲林肉品市場估計下周拍賣均價波動不大。（記者李文德攝）

2025/08/10 18:34

〔記者李文德／雲林報導〕全國豬源短缺，導致毛豬每公斤拍賣均價一路走高。農業部行文，全台肉品市場13日休市一天以穩定豬價。雲林肉品市場表示，下週平均拍賣交易價格不會有太大波動，如要豬價可望回穩，可能會落在9月底或中秋後。

畜產會資料顯示，本月8日國內毛豬交易頭數為2萬1034隻、拍賣價每公斤交易價格為111.39元；昨日則為1萬2184隻、112.69元。

雲林肉品市場業務課長陳美君表示，觀察8月4日至9日實際拍賣豬隻狀況，4日拍賣豬隻2218頭為最高、9日拍賣為1254頭為最低，6天算下來均重119.08kg，每公斤均價為108.6元。農業部4日行為給各肉品市場，為充分供應9月毛豬需求，因此請全台各肉品市場13日休市，以穩定產銷秩序。

陳美君估計，由於11至16日撇除休市一天，每日平均拍賣頭數大約都會增加近百頭，但價格波動不大，下週均價約108元每公斤。

雲林肉品市場總經理黃加安估計，可能要到9月底或者中秋後，由於年初仔豬成長，加上屆時氣候可能比較涼爽，豬隻食慾較高，所以拍賣頭數才可望回歸正常，讓價格有望回穩。

