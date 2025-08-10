為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南市做工行善團為14戶災民免費修繕 提供二手家具給災民安置所

    台南市做工行善團為北門災民安置所送來二手家具布置。（勞工局提供）

    台南市做工行善團為北門災民安置所送來二手家具布置。（勞工局提供）

    2025/08/10 18:34

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局「做工行善團」協助丹娜絲災民修繕家園，新舜營造公司也出動工班一起投入災後重建工作，做工行善團將修繕14戶，目前已完成修繕5戶，在七股區、官田區、後壁區計9戶災民陸續施工修屋，另派2組志工前往南市府在北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區的災民臨時安置所，搬運20戶災民所需家具，展現溫暖行動力。

    今天（10日）是假日，做工行善團特地為七股區城內里的受災戶免費修屋，這戶是低收入戶，住屋屋頂與內部嚴重受損，7月下旬起由電氣工會、泥水工會、電子機械加工工會接力修繕，今天再由木工工會施作室內裝潢與天花板輕鋼架、電氣工會安裝電燈與偵煙器，鋁製品工會安裝鋁窗，協助案家逐步恢復安全舒適的生活條件。台南市餐飲產業工會理事長郭國仁更貼心為志工準備午餐當後盾。

    台南市府在北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區則設置災民臨時安置所，以教室和教師宿舍改裝，可提供20戶居住，勞工局在官田區的二手家具倉庫提供床、衣櫥和桌椅等家具，今天由木工工會與志願服務協會志工搬運家具至災民安置所布置，有「家」的感覺。

    南市勞工局局長王鑫基表示，做工行善團房屋修繕至今完成301戶，感謝志工的辛勞付出，今天的修繕與家具搬運工有8對父女檔、父子檔、母子檔、夫妻檔等家庭志工參與，這份齊心協力的大愛行動，正是「做工行善」最動人的實踐。

    台南市做工行善團為北門災民安置所送來二手家具布置。（勞工局提供）

    台南市做工行善團為北門災民安置所送來二手家具布置。（勞工局提供）

    木工志工為台南七股災戶修繕。（南市勞工局提供）

    木工志工為台南七股災戶修繕。（南市勞工局提供）

    做工行善團為台南七股災戶修繕、裝潢，勞工局局長王鑫基（右一）前往探視和感謝。（南市勞工局提供）

    做工行善團為台南七股災戶修繕、裝潢，勞工局局長王鑫基（右一）前往探視和感謝。（南市勞工局提供）

    台南市餐飲產業工會貼心為修繕志工準備午餐當後盾。（南市勞工局提供）

    台南市餐飲產業工會貼心為修繕志工準備午餐當後盾。（南市勞工局提供）

    今天（10日）是假日，台南市做工行善團特地為七股區城內里的受災戶免費修屋。（勞工局提供）

    今天（10日）是假日，台南市做工行善團特地為七股區城內里的受災戶免費修屋。（勞工局提供）

