颱風楊柳路徑、強度11日為關鍵 12日發海陸警

颱風楊柳未來路徑分2種，明天是關鍵；最快12日發布海上陸上颱風警報。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/10 18:42

〔中央社〕氣象署表示，根據各國模擬及AI模式預測，颱風楊柳未來路徑分2種，偏西北西強度較弱、若持續西行不排除達中颱以上，明天是關鍵；但不論路徑，最快12日發布海上陸上颱風警報。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，颱風楊柳今天下午2時位於鵝鑾鼻東方1710公里的海面上，朝偏西行進，明天前後就會到琉球附近海面；到了琉球則有2種預測路徑，可能朝西北西方向前進、或持續西行。

林定宜解釋，2種路徑的不同要視太平洋高壓強弱而定，若太平洋高壓偏強會持續偏西、偏弱會轉西北西；目前歐美及其他國家的主觀預測是朝西北西移動、強度稍弱；但AI模式則偏西並於花東一帶登陸，強度較強。

林定宜進一步說明，楊柳現在強度是輕颱上限，若是偏西北西，在琉球一帶會經過較強的垂直風切，導致強度減弱，但若是持續西行，不排除未來12小時可能增強為中颱，「明天會是關鍵」。

林定宜提到，不論楊柳後續路徑會偏西北西或是偏西，都預估12日上午會發布海上颱風警報、下午發布陸警，雖然颱風強度可能會有不同，但都會對台灣造成影響。

林定宜說，明天、12日午後雷陣雨範圍廣，午後西半部、東北部地區及其他山區要留意局部短暫陣雨或雷雨，西半部山區並有局部大雨發生；明天清晨因西南風及陸風輻合，中部沿海、南部有局部短暫雨，午後西半部山區雨勢可能達局部豪雨。

林定宜提到，未降雨前各地偏悶熱，高溫約攝氏31至35度，大台北地區仍要注意36度以上高溫。

林定宜指出，預估13日至14日清晨會是楊柳最接近台灣的時候，14日白天逐漸遠離，全台有雨；13日西半部、宜花地區可能有大雨或豪雨，花東山區可能有豪雨以上的降雨；降雨強度和區域會隨颱風路徑而有變化，需持續觀察。

林定宜表示，預估15日至17日轉偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜提醒，12日至14日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生。

