    首頁　>　生活

    「東城漫行」起跑！大富翁遊戲結合台南在地文化 知識趣味滿滿

    台南東區公所推廣東區歷史文化、舉辦東城漫行系列活動，發揮創意把歷史文化故事融入大富翁大地遊戲，增添趣味性。（東區公所提供）

    台南東區公所推廣東區歷史文化、舉辦東城漫行系列活動，發揮創意把歷史文化故事融入大富翁大地遊戲，增添趣味性。（東區公所提供）

    2025/08/10 17:55

    〔記者王俊忠／台南報導〕為推動地方文化認識並促進社區參與，台南市東區公所利用週休假日在龍山社區活動中心舉辦「東城漫行」系列活動的首場「東城大富翁（龍山場）」。此次活動延續去年出版的《迎春繁榕記開台-見證台南400東區的回顧與展望》一書，將東區豐富的歷史文化轉化為趣味的大富翁大地遊戲，讓民眾在輕鬆互動的過程中學習在地故事，提升對東區歷史文化的認識與情感連結。

    東區區長黃炳元表示，東區作為台南的老城區之一，擁有豐富的歷史背景與文化資源，從古老的街道到傳統建築，都見證台南這座城市的發展和變遷。然而，隨著都市化進程的加速，這些珍貴的文化資產面臨被忽視的風險，藉由「東城漫行」活動，區公所希望以「慢遊」與「遊戲」的創新形式，引導更多人重新認識並重視東區的文化價值，促進社區的活化與發展。

    「東城大富翁」活動接下來將走進校園到博愛國小，與學生們一起展開知識寶藏的探索之旅。壓軸場活動「東城漫行」-漫行東區，謎中尋蹤將於10月18日在台南大遠百成功店前廣場舉行，現場不僅正式發表「東城漫行地圖」，還有融合東區意象的實境解謎活動、精彩表演、東城大富翁展示及城門雞蛋糕，透過互動式體驗深入介紹東區的歷史與特色，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，更多活動訊息可追蹤臉書粉絲專頁「東城慢漫」。

    

    

