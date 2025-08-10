TAIWAN PLUS大阪市集2天吸3萬人 吉祥物a-We開賣半小時搶光

昨天沒排到a-We周邊的日本女性，今天提早1個半小時到場排隊，搶到頭香。（駐日特派員林翠儀攝）

2025/08/10 18:02

〔駐日特派員林翠儀／大阪10日報導〕文總策畫的「TAIWAN PLUS 」活動，今天繼續在大阪市中之島展開第二天活動，昨天首次活動吸引上萬名民眾入場，吉祥物a-We的周邊開賣半小時被搶購一空，今日雖從上午就下起陣雨，日本朋友仍風雨無阻，湧入比首日更多人潮，初估2日共3萬人次入場。文總副秘書長黃竫蕙表示，感受到台日的友情和日本民眾的熱情，預告TAIWAN PLUS的市集下週將有全新的攤位出展，規模更大，也希望日本朋友下週再到中之島來玩。

黃竫蕙說，為響應文化部We TAIWAN計畫， 把TAIWAN PLUS帶到大阪來，整個We TAIWAN為期2個週末， 分別是8月9日、10日及8月16、17日。

她介紹，TAIWAN PLUS市集第一週總共48個攤位， 主要是台灣工藝、文化體驗和美食，下個週末則有64個攤位展出， 兩週加起來總共有超過100個品牌來參與。

這次文化部配合「We TAIWAN」舉辦，創造了原創療癒系吉祥物a-We，TAIWAN PLUS市集也推出a-We的周邊，透過網路傳遞，日本民眾馬上被a-We「圈粉」，這兩天出攤，限量周邊都是在開賣半小時就被搶購一空。

今天搶到a-We布偶頭香的日本女性表示，昨天沒有買到，今天提早在開市前1個半小時來排隊，終於如願以償，a-We布偶到手後，她又趕去另一攤參展的春池透明扭蛋店，排隊搶購a-We的玻璃扭蛋。

文總與文化部合力將台灣文化推向世界，提升台灣知名度，配合大阪世博舉辦的活動也受到在地民眾熱烈響應，連昨天到場視察的嘉義市長黃敏惠都稱讚看到這麼大的活動非常感動。不過，文化部和文總卻面臨預算減少的問題，黃竫蕙指出，原則上文總舉辦活動，都會結合民間力量，主要是希望把台灣文化傳遞出去， 不管是破圈， 或者是在世代的溝通上面，更希望把台灣推向全世界。

a-We的玻璃扭蛋吸引排隊人龍。（駐日特派員林翠儀攝）

a-We的玻璃扭蛋是市集的搶手商品。（駐日特派員林翠儀攝）

