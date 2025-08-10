為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    哪家手搖飲珍珠如「天花板」超頂？網狂推這2間︰又香又Q

    網友喜愛吃手搖飲的「珍珠」，詢問大家心中「珍珠天花板」是哪一家？珍珠奶茶示意圖。（歐新社檔案照）

    網友喜愛吃手搖飲的「珍珠」，詢問大家心中「珍珠天花板」是哪一家？珍珠奶茶示意圖。（歐新社檔案照）

    2025/08/10 20:30

    〔即時新聞／ 綜合報導〕台灣人熱愛喝手搖飲，近日有網友分享，自己相當在意手搖飲配料之一的「珍珠」口感，並列出喜愛的手搖店，同時詢問大家心中的「珍珠天花板」是哪一家？該文一出，掀起網友熱烈討論。

    該名網友6日在PTT以「哪家珍珠最好吃」為標題發文，透露自己是不折不扣的「珍珠系」，每次喝手搖飲時，都會特別在意珍珠口感，並提到自己討厭偏硬的珍珠，比較偏愛帶有甜味、嚼起來Q度夠又不硬的珍珠，坦言目前喝過的手搖品牌，就「春水堂」與「50嵐」讓他比較滿意，「想知道大家心中的珍珠天花板是哪一家？」。

    貼文一出，吸引許多同樣熱愛「珍珠」的網友回應，其中又以「春水堂」的「麻古茶坊」。喜愛「春水堂」珍珠的網友指出，該品牌的珍珠軟Q好吃且茶香濃郁，製作的珍珠奶茶更是經典中的經典，不過最大的缺點是飲料售價偏高；「麻古茶坊」支持者則表示，這家無論黑糖珍珠或白玉珍珠，吃起來都軟硬適中、風味甜香。

    另有其他網友分享自己喜愛的口袋名單，「可不可的白玉不錯」、「我還蠻喜歡茶魔的」、「八曜的有嚼勁又不硬」、「喜歡天仁茗茶，有淡淡蜂蜜味」、「甘蔗媽媽粉圓和粉角也很不錯」、「我推迷客夏小珍珠，吃起來不會膩」、「清心最好吃，但每家店品質稍微落差」、「50嵐也很好吃，但每家店煮的感覺不太一樣」。

    台灣人熱愛喝手搖飲，是著名「手搖飲王國」。手搖飲示意圖。（歐新社檔案照）

    台灣人熱愛喝手搖飲，是著名「手搖飲王國」。手搖飲示意圖。（歐新社檔案照）

    圖 圖
    圖 圖
