楊柳恐成今年第2個登陸颱風！ 專家曝「這1天」影響台灣最大......

氣象署10日下午2點發布的楊柳路徑潛勢圖。（圖翻攝自中央氣象署）

2025/08/10 17:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「楊柳」目前在鵝鑾鼻東方外海約1700公里處，朝台灣前進的同時持續發展，強度已達輕颱上限，不排除有增強為中度颱風的可能。有專家今（10日）下午指出，楊柳恐成今年第2個登陸台灣的颱風，預估週三（13日）影響台灣最為明顯！

根據中央氣象署最新發布的颱風消息，楊柳今下午2點中心位置在北緯21.4度，東經137.4度，以每小時21公里速度，向西行進，未來不排除有增強為中颱可能，暴風半徑也有機會擴大。

氣象粉專「用事實說颱風」今下午PO文指出，楊柳颱風侵襲機率提高，最快週一（11日）晚間至週二（12日）白天發布海上颱風警報，且有在台灣登陸的可能，花蓮以北登陸機率高。有關楊柳的路徑預報，今天下午趨近收斂，由於北邊高壓強勢，楊柳颱風一路偏西，因此更將靠近台灣，週二開始東部和北部要防範外圍環流帶來的降雨，預估週三一整天會是影響台灣最明顯的時候，發布海上和陸上警報的機會也提高。

「用事實說颱風」接著分析楊柳現況及預報，重點有四：「第一，仍有增強空間，可能以輕颱上限至中颱下限靠近。第二，目前預報顯示將登陸宜花，但仍有變數。第三，主要影響區域估計為中部以北，仍有變數。第四，颱風來的快去得快，影響時間約一天。預報仍有變化空間，登陸與否、陸警範圍等等，仍須以颱風最後走向為主。」

粉專補充表示，明天大概會維持午後雷陣雨的天氣型態，週二下午開始東部將首當其衝，有間歇性風雨，提醒民眾週一後請勿從事海邊活動。另外，近日山區降雨多，也不建議從事山區活動。

