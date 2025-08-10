女奧客怒砸紅酒、潑店員啤酒 全家超商回應了

全家超商一名女顧客不僅在櫃檯敲碎紅酒瓶、還開啤酒直接往店員臉上噴灑。（擷取自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕台中某間全家便利商店今（10）日凌晨發生一起顧客攻擊事件，一名女子在購買紅酒及購物袋後，因不滿店員未及時裝袋，竟當場將紅酒瓶砸在櫃檯，隨後又將啤酒朝店員潑灑。惡劣行徑引發廣大網友不滿，紛紛要求業者積極處理。對此，全家超商表示，對任何暴力與傷害行為，絕不容忍，第一時間已報警並配合警方依法追究責任，針對監視器畫面部分，公司並無對人員有相關咎責意圖與行動。

根據網傳監視器畫面顯示，該名女子結帳時動作粗魯，將硬幣與紙鈔直接丟在收銀台，並以命令口吻要求裝袋。紅酒瓶砸碎後，她還假意說「不好意思，砸碎了」，接著購買啤酒並潑向店員，過程中表情囂張。影片曝光後，引發網友撻伐，要求業者嚴懲。

全家便利商店稍早透過聲明回應，「關於媒體報導，今日凌晨店員在服務過程中遭顧客攻擊之事件，我們與各位同感不捨，且非常感謝大家關心，以下為事件說明。我們把店舖夥伴執勤時的人身與心理安全放在第一位，對任何暴力與傷害行為，絕不容忍。此事件第一時間已報警並配合警方依法追究責任，並已陸續提供夥伴醫療、心理及法律上的支持與協助，且持續關心夥伴身心狀況，並與其母親保持聯繫。」

全家指出，「關於監視器畫面，皆已作為證據，提供警方作為日後調查證據。平日，則依公共場所通行規範且為保障場所內所有人員隱私，有相關調閱程序。此事件店員因心生恐懼而翻拍影像給母親，且警方基於調查需調閱影像，因此公司並無對人員有相關咎責意圖與行動。最後，希望我們能一起讓社區便利商店，是彼此尊重、安全友善的地方。」

