為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    母胎單身快看！女最不喜歡男15大嗜好曝光

    賭博、馬諾圈與色情片是最不受女性歡迎的前三項興趣。示意圖。（美聯社檔案照）

    賭博、馬諾圈與色情片是最不受女性歡迎的前三項興趣。示意圖。（美聯社檔案照）

    2025/08/10 19:18

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在戀愛市場上，外貌與個性固然重要，但空閒時間的興趣愛好同樣會影響異性觀感。最新一項調查發現，有些男性的嗜好不僅不加分，甚至可能大大降低吸引力。

    根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國交友教練柯特妮．萊恩（Courtney Ryan）在 YouTube 頻道上分享對調查的反應，指出「喝酒」雖然在 15 項最不受女性青睞的嗜好中並非墊底，但仍被視為不具吸引力的休閒活動之一。英國「約會心理學」（Date Psychology）調查顯示，55%英國男性每週至少喝酒一次，平均一週攝取17.6單位酒精，約等於4544毫升啤酒。

    柯特妮強調，偶爾社交時小酌與將飲酒當成主要嗜好截然不同，後者往往給人不成熟的印象，甚至可能影響健康。世界衛生組織（WHO）早在2023年便警告，沒有安全的飲酒量，長期過量飲用恐導致肝臟永久性損傷及增加癌症風險。她認為，若男性在交友檔案中將喝酒列為核心興趣，很難讓女性聯想到「長期伴侶」的魅力。

    在這份最不吸引女性的15項男性嗜好名單中，排名比喝酒更低的還包括馬諾圈（manosphere，男性圈，似「厭女派」）、賭博、觀看色情片等；至於漫畫、角色扮演（Cosplay）及辯論也榜上有名。相對之下，閱讀、烹飪、園藝、木工、鍛造、天文觀測、射箭、繪畫、寫作、游泳與攝影等被視為更有魅力的嗜好，許多女性認為這些活動富有創造性、身心投入度高，更能展現積極生活態度。

    在國外論壇Reddit上，不少網友對名單結果感到驚訝，甚至有人開玩笑「所以我得放棄色情片，改去當鐵匠？」，也有人笑稱喜好射箭與鍛造的男性像精靈與矮人。然而，也有人分享真實經驗，認為創造性與主動參與的嗜好，確實比沉迷逃避類活動更能吸引人。

    女性最不喜歡的15項男性嗜好
    1.酗酒
    2.賭博
    3.線上遊戲成癮
    4.過度健身
    5.收集昂貴模型
    6.炫富
    7.沉迷汽車改裝
    8.收藏軍事武器
    9.過度追星
    10.熬夜看球賽
    11.無止盡追劇
    12.愛說黃色笑話
    13.吸菸
    14.沒日沒夜打麻將
    15.追蹤網紅美女帳號

    最被女性吸引的前15項嗜好。（圖擷取自Reddit@interestingasfuck）

    最被女性吸引的前15項嗜好。（圖擷取自Reddit@interestingasfuck）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播