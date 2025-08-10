母胎單身快看！女最不喜歡男15大嗜好曝光

賭博、馬諾圈與色情片是最不受女性歡迎的前三項興趣。示意圖。（美聯社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕在戀愛市場上，外貌與個性固然重要，但空閒時間的興趣愛好同樣會影響異性觀感。最新一項調查發現，有些男性的嗜好不僅不加分，甚至可能大大降低吸引力。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國交友教練柯特妮．萊恩（Courtney Ryan）在 YouTube 頻道上分享對調查的反應，指出「喝酒」雖然在 15 項最不受女性青睞的嗜好中並非墊底，但仍被視為不具吸引力的休閒活動之一。英國「約會心理學」（Date Psychology）調查顯示，55%英國男性每週至少喝酒一次，平均一週攝取17.6單位酒精，約等於4544毫升啤酒。

柯特妮強調，偶爾社交時小酌與將飲酒當成主要嗜好截然不同，後者往往給人不成熟的印象，甚至可能影響健康。世界衛生組織（WHO）早在2023年便警告，沒有安全的飲酒量，長期過量飲用恐導致肝臟永久性損傷及增加癌症風險。她認為，若男性在交友檔案中將喝酒列為核心興趣，很難讓女性聯想到「長期伴侶」的魅力。

在這份最不吸引女性的15項男性嗜好名單中，排名比喝酒更低的還包括馬諾圈（manosphere，男性圈，似「厭女派」）、賭博、觀看色情片等；至於漫畫、角色扮演（Cosplay）及辯論也榜上有名。相對之下，閱讀、烹飪、園藝、木工、鍛造、天文觀測、射箭、繪畫、寫作、游泳與攝影等被視為更有魅力的嗜好，許多女性認為這些活動富有創造性、身心投入度高，更能展現積極生活態度。

在國外論壇Reddit上，不少網友對名單結果感到驚訝，甚至有人開玩笑「所以我得放棄色情片，改去當鐵匠？」，也有人笑稱喜好射箭與鍛造的男性像精靈與矮人。然而，也有人分享真實經驗，認為創造性與主動參與的嗜好，確實比沉迷逃避類活動更能吸引人。

女性最不喜歡的15項男性嗜好

1.酗酒

2.賭博

3.線上遊戲成癮

4.過度健身

5.收集昂貴模型

6.炫富

7.沉迷汽車改裝

8.收藏軍事武器

9.過度追星

10.熬夜看球賽

11.無止盡追劇

12.愛說黃色笑話

13.吸菸

14.沒日沒夜打麻將

15.追蹤網紅美女帳號



