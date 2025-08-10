甜蜜大豐收！氣候極端 今年彰化蜂蜜產量30年新高

今年氣候極端，龍眼花盛開，蜂蜜產量創下近30年新高。（記者陳冠備攝）

2025/08/10 17:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年歷經最冷的1月跟最熱的3月，如此極端氣候卻產出「超級蜂蜜」，年產量創下近30年新高。彰化縣今（10日）舉行國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會，20位蜂農上台領獎，人人笑開懷，今年平均收成比去年多3至5倍，資深蜂農直呼「採蜜30年，第一次收這麼多」。

中央氣象署資料顯示，今年受13波大陸冷氣團影響，低於攝氏14度的天數達38天，是近14年「冷很久」的1年；3月則全球飆高溫。氣候雖極端，卻讓彰化蜂蜜產量創下近30年新高。縣府今在琉璃仙境舉辦「彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會」，縣長王惠美與會，頒發5名特等獎、15名頭等獎，並安排展售與優惠活動。

台灣蜂蜜協會副理事長陳威年今年獲特等獎，他分析，今年龍眼、荔枝開花率達95%以上，關鍵在於冬天夠冷、時間夠久，植物低溫休眠、養分累積，等春天高溫一來就集中開花、花蜜濃度高，加上荔枝椿象防治得宜、4月幾乎無雨，天時地利人和，蜜蜂才能大量採蜜。

「30年來最豐收一次！」陳威年說，往年每個蜂箱40至50台斤已算大豐收，去年受氣候影響僅剩20台斤，創下最差紀錄；今年同樣氣候極端，卻逆轉成最好的年份，每箱產量衝上80台斤。他笑稱，2年就經歷了最壞與最好，「今年終於輪到蜂蜜出運啦！」

王惠美表示，蜂蜜是「液體黃金」，營養豐富，適合各年齡層食用。今年產量更是去年的10倍，是名副其實的「甜蜜大豐收」。縣府推出龍爺蜜「買3送1」優惠，鼓勵民眾支持在地蜂農，品嚐今年特別香甜的龍眼蜂蜜。

彰化縣府在琉璃仙境舉辦「彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會」，縣長王惠美（中）與會，頒發5名特等獎、15名頭等獎，並安排展售與優惠活動。（記者陳冠備攝）

台灣蜂蜜協會副理事長陳威年分析，今年龍眼、荔枝開花率達95%以上，加上荔枝椿象防治得宜、4月幾乎無雨，天時地利人和，蜜蜂才能大量採蜜。（記者陳冠備攝）

