一床難求！桃市4急救責任醫院急診留觀逾48小時比率高於全國

2025/08/10 16:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市急診經常一床難求，議員多次籲市府正視，審計處亦指出，桃園市多家醫院急診留觀或等待住院逾48小時比率逾全國與區域值，顯示醫院整體病床管理與急診處置效率仍有改善空間；桃市府衛生局表示，桃園市急診資源較為不足，除了籌設市立醫院，亦與轄內急救責任醫院保持聯繫，協助院內或院際協調，以舒緩急診壅塞狀況，目前狀況已較今年過年時期舒緩。

審計處指出，病患於急診室暫留48小時以上案件比率，是評估醫院對急診病患處置效率重要指標之一，低於所屬業務分區或全國指標值，代表急診病患在急診室滯留時間較合理，經查核去年統計資料，桃園市11家急救責任醫院收治急診病患轉住院比率介於6至28%之間，以林口長庚醫院28.16%最高，台北榮民總醫院桃園分院20.68%次之。

至於急診留觀或等待住院超過48小時比率，其中，屬於醫學中心的林口長庚醫院22.90%，屬於區域醫院的天晟醫院21.71%、國軍桃園總醫院16.45%、衛福部桃園醫院11.42%，皆高於去年第3季全國指標值5.87%及北區業務組指標9.29%，衛生局應協助醫院舒緩、改善急診壅塞狀況。

另，屬於地區醫院的敏盛綜合醫院、怡仁綜合醫院、天成醫院、衛福部桃園醫院新屋分院，急診留觀或等待住院超過48小時比率則遠低於全國及區域值。

衛生局表示，急診壅塞已經是全國性、結構性的問題，桃園市相較其他5都，急診醫療資源較為不足，唯一的醫學中心又鄰近雙北，服務廣大的雙北市民，為解決轄內急診壅塞情形，籌設市立醫院刻不容緩，平時亦與轄內急救責任醫院保持緊密聯繫，並於需要時協助院內及院際協調，以舒緩急診壅塞狀況；此外，每日皆有掌握並督導醫院善盡病患安排工作，目前各院急診狀況，已較今年過年時期舒緩。

